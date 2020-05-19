【降魔的2.0】老伯與狗之情反映孤獨長者悲歌　老伯：我最擔心走了之後沒人照顧你 【有片】

▲ 《降魔的2.0》李海生與流浪狗的故事感動人心。

《降魔的2.0》 昨晚（5月18日）講孤獨老伯與流浪狗的劇集大派洋蔥，道出孤獨老人的悲歌。《降魔的2.0》內，莊芷若醫生（黃智雯飾）喚醒了特殊能力，在風獅爺（C君飾）的協助下，幫亡靈放下對人世的執著，了無牽掛的去目的地。

昨晚芷若在哥哥（陳國峰飾）的獸醫診所發現一隻心事未了的流浪狗豆豉仔，後來得悉豆豉仔心繫經常陪他玩耍的老伯（李海生飾）。

年紀老邁的老伯被家人忽略，經常在公園呆坐打發時間，直到遇到豆豉仔。

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▲ 人狗情未了。（《降魔的2.0》截圖）

人狗情深

老伯與豆豉仔一見如故，他表示:「你獨個兒嗎？我也是獨個兒。」，之後在豆豉仔的陪伴下，打發無數個下午，人狗之間亦建立起深厚友誼，而老伯和豆豉仔說的最後一句話，便是:「豆豉仔，我明天再來看你。」

後來豆豉仔因車禍離世，老伯也因為身體狀況而行動不便，但二人為了堅守承諾，想盡辦法也要見對方最後一面。

▲ 毛孩對愛的認知很簡單，你對牠好，就會付出所有真誠。（《降魔的2.0》截圖）

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在豆豉仔的帶領下，芷若和風獅爺得悉老伯與兒子關係疏離，如今長大成人的兒子已經拒絕接受兒時父親給予最親暱的稱號「豆豉仔」，甚至埋怨父親給自己添麻煩，即使同坐，父子間形同陌路。

早已看透一切的風獅爺解釋:「老伯被兒子當成負累，只好寄情在狗身上，把牠當成兒子，真是狗比人有人性。」，道出人性的可悲。

▲ 李海生飾演孤獨老伯。（《降魔的2.0》截圖）

反映社會現實

由於去期不遠，老伯終於看到豆豉仔，他對豆豉仔道出無盡的感謝:「我聽街坊說你被車撞到，我現在可以見到你了，看來我也是時候，本來我最擔心的，是我走了之後，沒有人照顧你，沒想到你先走一步，我想我很快去見你，豆豉仔，多謝你，令我人生最後有一件事值得期待。」

《降魔的2.0》老伯與流浪狗的故事令人感動，有網民留言表示:「伯伯同流浪狗的關係，非常有現今社會的家庭關係影子，非常現實。人老就會被嫌棄，很諷刺！有時睇劇不是只有主角好看，其他角色的故事也可感覺人生百態。」

▲ 流浪狗終於與老伯相見。（《降魔的2.0》截圖）

今次在《降魔的2.0》演孤獨老人的李海生，入行前是名健美先生，並並是詠春高手，他在70年代於邵氏當龍虎武師，後來轉往嘉禾。

在電影中，多演反派的他多次與成龍、洪金寶等動作巨星在大銀幕對打，可見其身手了得。李海生於80年代加入TVB成為綠葉王，今次李海生在《降魔的2.0》盡顯他不只武功了得，演文戲同樣出色。

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