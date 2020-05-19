【相依為命】孝順仔家中猝死80歲盲母伴屍3日　緊牽愛兒手哭泣不知死訊

▲ 泰國一對母子相依為命，兒子近日在家中猝死，80歲盲母不知愛兒離世，緊牽他的手伴屍3日。

媽媽的心願很簡單，不奢求子女名成利就，只望他們健康快樂就夠。泰國一對母子相依為命，可惜兒子近日在家中猝死，年屆80歲的盲母不知愛兒離世，緊牽他的手伴屍3日，直至有人上門才揭發事件。

母子相依為命

據馬來西亞《中國報》報道，泰國曼谷54歲的男子素文與80歲的媽媽文笛在4、5年前開始相依為命，媽媽雙目失明，因病長期臥床，不會自理。她日常主要靠兒子照顧，為她預備三餐。

經營出租的士生意的納隆，每日以300泰銖（約73港元）租的士給素文。素文上班前會先照顧好媽媽，為她送飯才出門。

納隆上周二（12日）原本想通知素文，他申請的5000泰銖（約1210港元）補助金成功，要到銀行開戶口，卻聯絡不上對方。

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媽媽牽兒手哭泣

納隆上周五（15日）到素文家了解情況，怎料素文家門開著，入面傳出一陣惡臭，進入屋內赫然發現素文已死，因而致電報警求助。素文被發現時，屍身已發臭，估計他已死去2至3天。

當時媽媽文笛一直牽著兒子的手哭泣，由於身體難以靠近他，加上失明，她根本不知道兒子的死訊。兒子猝死後，她沒吃過東西，已餓了兩三天，好心的警員買來食物及牛奶給她。

納隆指素文為人善良，是家中的獨子，他推斷或許舊病復發，令素文不幸死亡。現時媽媽文笛則由相關部門人員照顧。

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責任編輯︰王明芳