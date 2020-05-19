  • 30°C
香港時間 : 2020519日 (週二) 13:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【飛虎之雷霆極戰】汪明荃演特首夠搶鏡　汪阿姐羅家英甘苦與共齊抗癌魔

娛樂 12:31 2020/05/19

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

汪明荃與羅家英甘苦與共。

TVB新劇《飛虎之雷霆極戰》由阿姐汪明荃演特首，現年72歲的阿姐寶刀未老，出場時間不多已十分搶鏡。阿姐汪明荃蹤橫影視圈多年，事業發展順利，惟早年的愛情不太順利，幸好最終覓得真愛，過着幸福快樂的生活。

同時，汪阿姐本身就是生活鬥士，曾兩度患癌的汪明荃積極接受治療且戰勝病魔，其後丈夫羅家英哥亦不幸患癌，阿姐陪走抗病路，齊共患難。

【生命戰士】羅家英患肝癌切前列腺後失禁　跟汪明荃結婚11年生死與共

阿姐汪明荃於《飛虎之雷霆極戰》飾演行政長官。（黃宗澤微博圖片）

阿姐曾患甲狀腺癌

阿姐曾於1971年嫁製衣商人劉昌華，可惜奶奶不滿她經常外出拍戲且未有為劉家繼後香燈，最終於1983年離婚。之後，阿姐與何守信拍拖10年，二人的婚外情承受了不少壓力，以致分手收場，受情傷的阿姐更為此看了6年心理醫生。

阿姐曾於1985年患上甲狀腺癌，當時的她同時承受癌病及情傷帶來的雙重打擊，一度感到絕望，幸好堅強的她重拾信心，積極接受治療。

【矢志不渝】郭鋒伴歐陽佩珊走人生最後一程　鶼鰈情深只記得太太一切優點

汪明荃與羅家英陪伴對方度過難關。（《經濟日報》資料庫）

阿姐家英哥互相扶持

1987年，阿姐與家英哥相戀，二人於2009年結婚，攜手走到今天。

可是，阿姐於2002年卻患上乳腺腫瘤，她堅持繼續工作及積極面對，加上家英哥對她不離不棄貼身照顧，令她戰勝病魔，完成切除手術後很快便康復，更成為了香港防癌會委員致力推廣防癌資訊予公眾。

汪明荃與羅家英相戀至今幸福快樂。（《經濟日報》資料庫）

家英哥樂觀抗癌

但家英哥卻於2004年驗出患有肝癌三期，抗病多年來一直獲阿姐照顧在側，共度患難。

阿姐去年接訪TOPick訪問時曾大讚老公：「我都佩服他的，多次的做手術看醫生，他就是積極面對。」

汪明荃與羅家英曾努力對抗病魔。（《經濟日報》資料庫）

而家英哥則指：「一個人要知自己有病要面對之外，心態亦要調整。例如，我做手術割了肝，醫生跟著幫我割了膽，好開心，真是好啊！別人花幾十萬割肝，佢（醫生）送個膽比我，不用開兩次刀，真係著數了！有這種自嘲，出院時，看見個天覺得好靚，香港真係好鬼死靚。」

家英哥又謂：「經過這經歷，對生死看化了，不驚了，人始終要面對死亡，對死亡都不驚，還有甚麼可怕，只不過是病而已。」

阿姐和家英哥多年來一起經歷過不少苦與樂，曾共患難又共富貴，為一對甘苦與共的戀人。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【緋聞男女】情侶檔跟汪明荃沙灘執垃圾　港姐鄧卓殷郭子豪戀情疑升溫
18:10 2020/05/17
【緋聞男女】情侶檔跟汪明荃沙灘執垃圾　港姐鄧卓殷郭子豪戀情疑升溫
【疫境有情】汪明荃33度高溫沙灘執垃圾　夥郭子豪鄧卓殷呼籲保持公德心
18:56 2020/05/17
【疫境有情】汪明荃33度高溫沙灘執垃圾　夥郭子豪鄧卓殷呼籲保持公德心
【矢志不渝】郭鋒伴歐陽佩珊走人生最後一程　鶼鰈情深只記得太太一切優點
19:06 2020/01/20
【矢志不渝】郭鋒伴歐陽佩珊走人生最後一程　鶼鰈情深只記得太太一切優點
汪明荃 羅家英 娛樂人物職業 演員 癌症 電視劇 正能量 結婚 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃
11:01 2020/05/18
【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃
【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命
11:15 2020/05/18
【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命
劏房肢解12歲女兒頭顱藏電飯煲　疑因冰毒致精神失常按摩師認誤殺候判
15:02 2020/05/18
劏房肢解12歲女兒頭顱藏電飯煲　疑因冰毒致精神失常按摩師認誤殺候判