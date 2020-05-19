【飛虎之雷霆極戰】汪明荃演特首夠搶鏡　汪阿姐羅家英甘苦與共齊抗癌魔

▲ 汪明荃與羅家英甘苦與共。

TVB新劇《飛虎之雷霆極戰》由阿姐汪明荃演特首，現年72歲的阿姐寶刀未老，出場時間不多已十分搶鏡。阿姐汪明荃蹤橫影視圈多年，事業發展順利，惟早年的愛情不太順利，幸好最終覓得真愛，過着幸福快樂的生活。

同時，汪阿姐本身就是生活鬥士，曾兩度患癌的汪明荃積極接受治療且戰勝病魔，其後丈夫羅家英哥亦不幸患癌，阿姐陪走抗病路，齊共患難。

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▲ 阿姐汪明荃於《飛虎之雷霆極戰》飾演行政長官。（黃宗澤微博圖片）

阿姐曾患甲狀腺癌

阿姐曾於1971年嫁製衣商人劉昌華，可惜奶奶不滿她經常外出拍戲且未有為劉家繼後香燈，最終於1983年離婚。之後，阿姐與何守信拍拖10年，二人的婚外情承受了不少壓力，以致分手收場，受情傷的阿姐更為此看了6年心理醫生。

阿姐曾於1985年患上甲狀腺癌，當時的她同時承受癌病及情傷帶來的雙重打擊，一度感到絕望，幸好堅強的她重拾信心，積極接受治療。

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▲ 汪明荃與羅家英陪伴對方度過難關。（《經濟日報》資料庫）

阿姐家英哥互相扶持

1987年，阿姐與家英哥相戀，二人於2009年結婚，攜手走到今天。

可是，阿姐於2002年卻患上乳腺腫瘤，她堅持繼續工作及積極面對，加上家英哥對她不離不棄貼身照顧，令她戰勝病魔，完成切除手術後很快便康復，更成為了香港防癌會委員致力推廣防癌資訊予公眾。

▲ 汪明荃與羅家英相戀至今幸福快樂。（《經濟日報》資料庫）

家英哥樂觀抗癌

但家英哥卻於2004年驗出患有肝癌三期，抗病多年來一直獲阿姐照顧在側，共度患難。

阿姐去年接訪TOPick訪問時曾大讚老公：「我都佩服他的，多次的做手術看醫生，他就是積極面對。」

▲ 汪明荃與羅家英曾努力對抗病魔。（《經濟日報》資料庫）

而家英哥則指：「一個人要知自己有病要面對之外，心態亦要調整。例如，我做手術割了肝，醫生跟著幫我割了膽，好開心，真是好啊！別人花幾十萬割肝，佢（醫生）送個膽比我，不用開兩次刀，真係著數了！有這種自嘲，出院時，看見個天覺得好靚，香港真係好鬼死靚。」

家英哥又謂：「經過這經歷，對生死看化了，不驚了，人始終要面對死亡，對死亡都不驚，還有甚麼可怕，只不過是病而已。」

阿姐和家英哥多年來一起經歷過不少苦與樂，曾共患難又共富貴，為一對甘苦與共的戀人。

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