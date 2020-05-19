【殘忍殺貓】無業男捉流浪貓當兔肉賣給餐廳　被發現後狡辯：無主人不犯法

▲ 內地一名男子把流浪貓捉走，並當成兔肉賣給餐廳賺錢長達半年。

新冠肺炎疫情爆發後，曾有專家指病毒源頭或與野味有關，然而內地不少餐廳仍然售賣來歷不名的肉類。一名無業男子更在誘捕流浪貓後，將貓肉當成兔肉賣給餐廳及街市！

將貓肉冒充兔子肉

綜合內地傳媒報導，揚州市廣陵警方5月12日淩晨接到群眾舉報，指有一名男子在揚州東區沙中一條村附近誘捕流浪貓。民警趕到現場後，發現有十幾隻貓被關在籠子裡。該名艾姓男子狡辯：「流浪貓無主人，誘捕不犯法」。警方指出，艾男將貓肉冒充兔子肉賣給餐廳，最終他的作案工具被民警沒收，被關起的十幾隻流浪貓也被放生。

據了解，該男子平日沒有正職，最近手頭較緊，加上有案件在身被法院起訴，月底要還錢，於是想到將貓肉冒充兔肉賣給餐廳及街市。他有時也會親自宰殺供自己食用，稱可以治療自己的哮喘病。

他坦承自己捉貓已經有半年多時間，有時一日只有一兩隻，有時則可以一口氣捉10隻。他更透露自己的「高科技誘捕」手段，就是先播放鳥叫聲將貓吸引，然後在籠內放上鹹魚做誘餌，只要貓一走進籠子，他就會使用遙控器關上籠子的門。

網民：懲罰過輕

新冠肺炎起因一直被認為與進食野味有關，不少網民認為疫情當前，擔心再有人因為食用野生動物而染病，亦有人認為將流浪貓放生為或造成公共衛生隱患。

亦有網民不滿警方只做出批評教育，認為懲罰過輕，直指艾男的行為除了殺害動物，更與食品安全有關。網民指他涉嫌向公眾出售未經檢疫的肉類食品、虛假宣傳誤導消費者，以及在疫情期間未經許可擅自捕獵野生動物牟利等罪。

警方也呼籲民眾若發現餐廳中有來路不明的肉類，應避免食用，並向警方通報。

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責任編輯：熊詠思