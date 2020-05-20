【冬蟲夏草】冬蟲夏草具美顏功效　可淡斑去皺令皮膚回復光澤【附十大功效】

▲ （圖片來源：iStock）

冬蟲夏草有補健身體作用，甚至可以美顏，有助淡斑去皺！浸大中醫學院指出吃冬蟲夏草一段時間後，身體很多方面會出現很好的變化，也就是冬蟲夏草起效後人體所產生的各種良好感覺與變化。

吃冬蟲夏草一段時間後，身體出現的具體變化如下：

1. 吃飯胃口好，睡眠品質提高，大小便比之前要通暢且有規律；

2. 脫髮減少，新頭髮長出來，白髮開始變黑；

3. 皮膚更有光澤，色斑、老年斑變淡，皺紋變淺；

4. 腰酸背痛、四肢無力、頭暈、精神不振、容易疲勞等亞健康症狀明顯減輕或消失；

5. 男性性能力改善明顯；

6. 視物更加清晰，眼睛有神；

7. 聽力變強，以前的耳聾耳鳴好轉；

8. 免疫功能增強，感冒生病減少；

9. 吸煙者及慢性呼吸道疾病患者，咳嗽、咳痰、氣喘明顯減輕，呼吸感覺舒暢很多；

10. 心慌、胸悶、心律失常的現象明顯改善。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

更多冬蟲夏草相關資訊：

【冬蟲夏草】 靚冬蟲夏草需乾燥潔淨又飽滿 浸大中醫學院教挑選冬蟲夏草

【冬蟲夏草】冬蟲夏草摻化學品造假充斥市面 浸大中醫學院教分辨真假

【冬蟲夏草】冬蟲夏草10大治療功效 保肝護腎抗癌延緩衰老

責任編輯：羅嘉欣