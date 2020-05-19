【失魂姐姐】外傭忘記關冰格雪櫃　港媽辛苦儲母乳盡毀︰本來留給BB飲

▲ 有港媽放在冰格雪櫃的母乳溶掉不能飲用，全因失魂外傭忘記關雪櫃。

許多媽媽選擇餵哺母乳，希望給BB最好的營養，即使是奶量少的「窮媽媽」或是在職媽媽，也會努力泵奶儲起來給寶寶。近日，有港媽放在冰格雪櫃的母乳溶掉不能飲用，全因失魂外傭忘記關雪櫃，許多網民媽媽大為心痛。

昨日（18日），於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」，有名港爸發帖表示家中外傭的過錯，令到太太辛苦儲起來留給BB飲用的母乳盡毀。原文如下︰

工人姐姐唔記得關雪櫃門，雪櫃入面啲急凍食物全部溶曬，包括我老婆辛辛苦苦儲返嚟嘅人奶，本來留俾BB飲，依家全部唔要得……

雖然港爸沒有提及有多少急凍母乳被毀掉，但對於媽媽來說，每一滴母乳都是非常珍貴。他提及太太是很辛苦去儲起來留給寶寶，而他暫未有交代會否斥責外傭等。

網民大嘆毀掉媽媽心血

有關帖文引起很多網民媽媽留言，有人分享類似的經歷，大表心痛︰「睇到都想喊，人奶真係無價，媽媽產後抑鬱都似。」網民表示母乳不能給BB飲用，但也不要浪費，可用作其他用途，包括︰「整母乳皂俾BB沖涼皮膚會好啲，無得飲但都可以keep 住媽媽啲愛」、「堅嬲呀真係！ 人奶俾BB沖涼啦唯有，都好過扔」等。

有僱主表示家中外傭也經常不關雪櫃門，可在雪櫃門貼上寫有印尼文/菲律賓文的「溫馨提示」；有的加裝響鬧裝置，不關雪櫃會發出聲音提示。

母乳給嬰兒天然抗體

世界衛生組織建議以全母乳餵哺至寶寶6個月，到大約6個月便逐漸引進適當的固體食物，並持續餵哺母乳至兩歲或以上。據衞生署家庭健康服務資料，母乳含天然抗體、活細胞、酵素等，可增強寶寶的免疫力，預防多種疾病，減低腸道和呼吸道感染的機會。

有關加熱冷藏的母乳，衞生署亦有指引，如要取用的是結冰奶，要先於飲用前一晚，把冰奶從冰格移到冷藏格慢慢溶解，並須於24小時內飲用。若飲用的是冷凍奶，未必需要加熱。如有需要可把奶瓶放進暖水（55℃以下）加暖至合適温度，把奶滴在你的手背試溫，而加暖後的奶須於1小時內飲用；切勿用微波爐或煮食爐加熱母乳，過熱會破壞母乳的營養。

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責任編輯︰王明芳