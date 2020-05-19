【疫市優惠】領展9大街市掃街歎美食滿$50即免費送茶飲　滿指定金額可享免費泊車3小時

▲ 領展街市乾淨開揚，抗疫期間更會實施多項防疫消毒措施。（領展提供圖片）

近日新冠肺炎疫情放緩，留家抗疫的市民蠢蠢欲動，忍不住走到街上、商場唞氣閒逛，順道發洩遏制已久的購買慾。現有大好理由給大家盡情釋放就快爆的購買力，以及安全又衞生地「掃街」吃盡香港街頭美食，那就是領展9大街市「請你飲茶 食飽唞吓」飲品換領行動正式展開。

早前大家留家抗疫WFH、化身家家有廚神的時候，街市聚集的人群已堪稱全港最密集，現在更是擠得水洩不通。無他，因為所有主婦煮夫都想到街市購買最新鮮的食材，為家人煮健康又美味的大餐，以提升大家的免疫力。

如買餸時一時口痕肚餓怎麼辦？領展「請你飲茶 食飽唞吓」飲品換領行動，遍布九龍、新界多區共9個街市，包括鳳德街市、南昌薈街市、樂富街市、蝴蝶街市、顯徑街市、Spot街市、天盛街市、TKO街市及禾輋街市。即日起於以上街市內熟食檔消費滿50元，即可換領維他500毫升健康飲品1支，總數150,000份，換完即止。

▲ 買滿$50就送一枝隨機送出的維他健康飲品。（領展提供圖片）

同時，於指定商場消費滿指定金額，只要出示任何食肆消費單據，包括街市內熟食檔，免費泊車可增至3小時。駕車一族跨區出行也可滿足一站式用膳、買餸，以至購買生活用品的需要。

是次參與飲品換領計劃的熟食檔達91間，提供的美食由多國菜式、風味小食以至各式特色飲品，美味有營，且性價比高。外賣加餸、宵夜醫肚以至隨意輕食均有多種選擇。

▲ 是次參與飲品換領計劃的熟食檔達91間，美食多元好味。（領展提供圖片）

抗疫期間，領展於旗下街市實施多項防疫消毒措施，包括每天進行深度清潔、為檔戶員工量體溫等。大型街市亦設置健康站，為有需要人士提供酒精搓手液及消毒紙巾，讓市民在衛生清潔的環境下安心購物。

換領地點、時間：商場顧客服務台或指定換領服務台；中午12時至晚上8時。

換領方法：以電子貨幣*即日消費滿50元或以上，即可免費換領維他無糖茶或運動飲品乙支。

*電子貨幣消費包括信用卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay、Tap & Go、微信支付、支付寶或其他手機支付程式。接受最多2張由不同商戶發出之機印發票。