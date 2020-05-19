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港鐵公關經理旺角寓所內燒炭亡　現場檢獲遺書

社會 12:39 2020/05/19

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

死者於昨晚11時許，於旺角太子道西157號單位自殺。（曾秋文攝）

昨晚11時14分，旺角太子道西157號一單位發生自殺案。警方接獲一名姓羅（53歲）的上址住戶男友報案，指懷疑一名姓郭（40歲）的女住戶在上址企圖自殺。

警方接報到場後，發現姓郭女子倒臥在上址睡房，旁邊有一盤燒過的炭。她昏迷被送往廣華醫院治理，並於當晚11時59分被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，初步調查相信事件沒有可疑，死者的死因有待驗屍後確定。

消息指，女死者為港鐵公關經理郭麗婷，曾於多間本地媒體任職主播及記者，由2014年起轉往港鐵公司。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/  中文(廣東話、普通話)、英文

資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：曾秋文、郭詩詩

廣華醫院 自殺

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