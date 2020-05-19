港鐵公關經理旺角寓所內燒炭亡　現場檢獲遺書

▲ 死者於昨晚11時許，於旺角太子道西157號單位自殺。（曾秋文攝）

昨晚11時14分，旺角太子道西157號一單位發生自殺案。警方接獲一名姓羅（53歲）的上址住戶男友報案，指懷疑一名姓郭（40歲）的女住戶在上址企圖自殺。

警方接報到場後，發現姓郭女子倒臥在上址睡房，旁邊有一盤燒過的炭。她昏迷被送往廣華醫院治理，並於當晚11時59分被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，初步調查相信事件沒有可疑，死者的死因有待驗屍後確定。



消息指，女死者為港鐵公關經理郭麗婷，曾於多間本地媒體任職主播及記者，由2014年起轉往港鐵公司。

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資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：曾秋文、郭詩詩