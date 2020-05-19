【新冠肺炎】本港今日零確診　連續第5日沒有本地感染病例

▲ 本港今日沒有新增確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（19日）無新增個案，是連續第5日沒有本地感染病例。

另外，因限聚令等社交距離措施將於本周四屆滿，食衞局將聯同衞生防護中心及醫管局，在下午召開記者會，除交代疫情最新進展，亦會公布限聚令措施的最新安排。

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截至昨日，本港至今累計有1,055宗確診個案，另有1宗疑似病例。衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：楊玉珠