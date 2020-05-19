飲酒每年增加5.18磅　香港防癌會：啤酒肚有增患癌風險

▲ 相片來源：經濟日報記者攝

新冠肺炎疫情近日放緩，因限聚令長期留在家中悶透的港人開始蠢蠢欲動，相約朋友外出飲酒助興。但香港防癌會一項調查顯示，飲酒隨時陷入染疫、增磅及患癌的風險，而近半受訪者不知啤酒肚（中央肥胖）可致癌。

香港防癌會於去年11月中至12月，以問卷訪問521人，調查發現66%受訪者在過去3個月曾飲酒，當中啤酒的比例最多，佔有飲酒的受訪者中54%，有受訪者平均一周飲用1.27罐。根據調查數據推算，有飲酒的受訪者一年於各種酒類攝取18,142千卡，等於一年增 5.18 磅。

調查發現，有45%受訪者有肚腩，當中7成人有飲酒。然而，港人普遍對於啤酒肚的認知較淺，有87%人認為啤酒肚影響外觀，惟有近半數受訪者不知啤酒肚增加患癌的風險。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢醫生表示，早於1988年，世衞旗下國際癌症研究中心已將酒精列為一級致癌物，而大量飲酒影響免疫細胞，因而削弱免疫系統，降低應對傳染病的能力。

另外，酒精外用可殺死病毒，但早前世衞指出，攝取酒精絕不能預防新型冠狀病毒或防止受病毒感染。廖敬賢又指，飲酒的環境同樣增加染疫風險，「飲酒的時候脫下口罩，又重用餐具，長時間聊天，容易增加新冠肺炎病毒人傳人的風險。」

廖敬賢建議，以酒精的致癌風險而言，並沒有「安全」的飲用水平，飲酒人士應戒酒，或選擇無酒精飲品，沒有飲酒人士則不應該開始飲酒。

記者：梁節儀