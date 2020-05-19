浸大科學家發明控制分子手性新方法　助消除藥物副作用

▲ 浸大科學家發明一種淨化藥物的新方法，透過轉動設置於納米結構製作儀器內的基板，控制藥物份子的手性，從而消除藥物出現的副作用。(浸大提供圖片)

浸大科學家發明一種淨化藥物的新方法，透過轉動設置於納米結構製作儀器內的基板，控制藥物份子的手性（chirality），從而消除會令藥物出現副作用的手性分子，為日後大量生產更為純淨、低成本和安全的藥物，提供一個具備高效流程和更環保的方案。是項研究成果已於刊登於國際知名科學雜誌《自然化學》。

許多化學分子均有兩種手性，彼此的形狀有如鏡中的倒影。兩種手性分子有著相同的分子式，但分子中組成原子的空間排列方式並不相同。分子的手性有如人的一雙手，分「左手性」和「右手性」兩種結構。左、右手性分子可能具有完全不同的生物化學作用。

大部份醫藥含有數量均等的左手性分子和右手性分子，即常見的「外消旋藥」，生產成本較低，但藥效亦較低，只有其中一種手性分子可治療特定疾病，另一種則可能會有不良副作用。若能把兩種手性分子分離，或生產具備治療效果的單一手性分子（即「單一對映體」），有助製造更安全和有療效的藥物。

由於一般分子十龯細小，僅如一條頭髮直徑的百萬分之一至十萬分之一。故用肉眼看見和用手操作的方法選擇性地生產單一手性分子幾乎是不可行的。要生產只含單一對映體的藥物，化學家現時在實驗室或工業生產中大多使用稱為「手性配體」的分子，在分子的層面控制藥物分子的手性。這種生產過程稱為「非對稱合成」。然而，現有生產單一對映體藥物的技術過程複雜、昂貴而且不環保。

浸大物理系副教授黃陟峰及其研究團隊，聯同四川大學、廣西醫科大學及南方科技大學，研發出一種全新的方法，以螺旋彈簧形狀、大小如頭髮直徑千分之一的螺旋金屬納米結構（即「金屬納米彈簧」）作為中介，實現了對分子手性的控制。

研究團隊採用一種稱為「大傾斜角物理氣相沉積」的納米材料製造技術，在一塊基板上製造出金屬（例如銀或銅）納米彈簧。當基板以順時針和逆時針方向旋轉時，便會分別製造出右手性以及左手性的金屬納米彈簧。

團隊繼而使用紫外光引發化學反應，當該分子吸附在右手性金屬納米彈簧表面，並曝露於紫外線，會優先產生右手性分子產物；而當該分子吸附在左手性的金屬納米彈簧表面，並曝露於紫外線，便會優先形成左手性分子。即基板旋轉的方向決定了金屬納米彈簧的手性，進而可靠地決定所生產的分子的手性。

黃陟峰指出，研究顯示，只需控制基板的旋轉方向，便能輕易地控制分子的手性。以此方法製造的藥物將可在未來3至5年推出，若能大規模生產，相信價錢比一般藥物便宜，市民能負擔得起。

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記者：洪芷晴