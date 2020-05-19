中大民調：51%就讀本港大學內地生　對香港印象較以往差

▲ 中大亞太研究所發表一項研究，關於非本地生對香港的整體印象評分。（資料圖片）

中大香港亞太研究所在去年9月至今年1月期間，進行網上問卷調查，訪問在8間教資會資助的大學，所就讀的非本地本科生和研究生共575人，發現非本地生對香港的整體軟實力評分頗高，非內地和內地受訪者的評分分別為6.28和6.82分。

有48.2%非內地受訪者來港讀書後對香港的印象有所改善。然而，50.8%內地受訪者來港後對香港的印象較以往差。

研究將軟實力分為情感和規範兩方面，情感性軟實力指一個社會在政治制度、經濟、教育和科學，以及文化等四方面對他人的吸引力。規範性軟實力指一個社會在他人眼中的正當性，包括他人對該社會遵守國際規範及其對解決國際問題的貢獻兩方面的看法。

每方面設有至少一條問題（0至10分），非內地和內地受訪者對香港整體軟實力的評分分別為6.28和6.82分；非內地和內地受訪者對香港情感性軟實力的評分，分別是6.88和6.82分。在四方面之中，以「經濟」方面評分最高，（非內地：7.82分；內地：7.54分），其次是「教育和科學」、「文化」，而「政治制度」的評分最低（非內地：5.31分；內地：6.04分）。

非內地和內地受訪者的香港規範性軟實力指數是5.98和6.77分。「遵守國際規範」的評分較「解決國際問題的貢獻」高，非內地和內地受訪者對前者的評分是6.93和7.29分，而對後者的評分是5.29和6.21分。

此外，調查亦請受訪者對香港的整體印象作出評分，非內地受訪者對香港整體印象評分頗高，有7.40分；而內地受訪者對香港整體印象評分是6.30分。調查同時訪問受訪者來港後對香港整體印象有沒有改變，有48.2%非內地受訪者回答「較以前好」，33.2%表示「沒有改變」及18.7%覺得「較以前差」。但是，50.8%內地受訪者表示來港後對香港印象較以往差，30.4%表示「沒有改變」及18.8%覺得「較以前好」。

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責任編輯：吳卓峰