【素食女星】謝安琪爆肺後靠素食回復健康　陳貝兒+劉佩玥+姚子羚推介綠食餐單

▲ 陳貝兒謝安琪林嘉欣都是圈中出名素食女星。

健康素食向來是飲食界熱潮，昨日陳貝兒、謝安琪、林嘉欣3位圈中素食女星，一同出席活動推廣綠色食物。其中謝安琪談到跟丈夫張繼聰的素食習慣，又指出素食對身體的好處。

陳貝兒（40歲）

茹素年資：約20年

現年40歲的陳貝兒（Janis），經常保持皮光肉滑，身形纖瘦，相信跟她茹素有關。Janis吃素因是佛教徒，早在大學時期已開始。她覺得食肉需用更多能量消化，食素則減少身體負擔，茹素後身體更輕盈，更有精神。

▲ 謝安琪、林嘉欣、陳貝兒3位女星昨一同推廣素食。（東星圖片）

Janis認為吃素要識得選擇，如多吃不同顏色的食材，開始茹素時由多菜少肉開始，然後戒紅肉，再戒海鮮，令身體有足夠時間去適應。

她亦曾分享，最喜愛的素食物是苦瓜，喜歡下廚的她，最常煮的菜式有苦瓜咸菜黃豆、苦瓜炒蛋、金銀蛋煮苦瓜等。

▲ 陳貝兒外表身型甚好，相信跟長年素食有關。（取自IG）

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謝安琪（43歲）

茹素年資 約20年

Kay謝安琪近日因疫情多留在家，廿四孝媽咪為家人下廚，笑稱將素食混合餐單，令非素食的家人亦食得滋味。

Kay表示︰「我已食素多年，但子女不是素食者，現在他們會飲植物奶。老公（張繼聰）就有自己餐單。」她指一齊食飯，但各自有不同食物。」

▲ 近日阿Kay發放多張水著照，兩孩之母依然皮膚白滑。（取自IG）

Kay曾分享中學已開始成為全素食者：「我已很久沒有食肉，很多人覺得食素會不夠氣力，其實容易消化令身體更易吸收，受傷會復元快點，如我曾爆了4次肺，醫生說大部分人要花1個月以上才可復元，但我休息幾日已經出院，所以覺得食素也不會影響健康。 」

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劉佩玥（30歲）

茹素年資 ：數月

藝人劉佩玥近月亦加入素食大軍，雖然只短短吃素數月，但她就認為除體重有輕微下調外，情緒管理也得以改善。她形容自己以往是一個脾氣較暴躁，做事急性子的人，但吃素後情緒有明顯改善，高低起伏減少，即使月事時情緒亦不再易暴躁，連外表都較為精神。

▲ 阿Monn指素食後情緒有改善。（取自IG）

林嘉欣（41歲）

茹素年資：年半

人母林嘉欣茹素一年半，她的出發為為環保。嘉欣透露，自己有感全球暖化而成為素食者，亦認為在疫情下，更值得反思為地球「減碳」出力，就算一星期只吃一日素已改變很大，望下一代未來可享受跟樹木、動物和平共存。

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姚子羚（37歲）

茹素年資：3年

子羚茹素3年，曾表示食素有排毒作用，對皮膚更有一定幫助，身體更好。

子羚吃素的原因，源自家中的小狗去世，全家人為牠素食1個月。後來因前男友茹素，子羚正式開始全素食。吃素初期，子羚經常感肚餓，於是便吃多一些澱粉質及豆類。

▲ 身型甚佳的姚子羚常在社交平台派福利圖。（取自IG）

她在家自煮時，最愛食大量蔬菜，更多以滾水灼，再加入omega 3 oil，不寡口之餘，也可潤澤肌膚。

子羚特別喜歡吃藜麥，會當作主糧，她更分享食法，啡色的藜麥可煮熟食，白色就磨碎再加入植物奶來飲，如豆奶、杏仁奶等，美味又有營養。

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唐寧（36歲）

茹素年資：約4年

育有一子一女的唐寧在懷第二胎起開始全素，她發現陀B時吃素，整個人更精神，而囡囡出生到現在也非常健康。

唐寧提醒大家想吃素要先了解自己身體，要知道自己欠缺甚麼再加以補充。

最基本是吃五色食物︰黑、白、紅、黃、綠；若想吸收維他命B和鐵質，就可透過食菠菜、西蘭花、豆類、糙米等來攝取。

至於煮法，她主要用蒸的方法，因蒸能保存食物的營養價值。去年與名廚George Tang合作推出《學素》一書，分享心得素食菜式。

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