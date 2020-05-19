本地口罩生產資助計劃生產商　本月下旬起向政府供貨

▲ 本地口罩生產資助計劃生產商，陸續向政府供貨。（資料圖片）

商務及經濟發展局發言人稱，已與本地口罩生產資助計劃下19條生產線簽訂合約，當中有9條生產線已獲得認證，證明其生產的口罩達ASTM F2100第一級或以上的防護標準；有關生產線將會由5月下旬起陸續開始向政府供應口罩。

政府預計計劃下所有20條獲批資助的生產線全面投產後，每月合共可向政府供應3,425萬個口罩，另有餘數765萬個口罩供應本地市場。

此外發言人表示，早前獲批資助的新德利（亞洲）有限公司的第2條生產線，已退出計劃，有關資助名額已批予瑞士億科有限公司的第2條生產線。

瑞士億科有限公司在其申請中預計該生產線開始向政府供應獲認證口罩的目標日期為4月21日，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產50萬個口罩供應本地市場。該生產線可獲得的最高資助為150萬元。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰