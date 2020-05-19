涉警總及跑馬地警署外擲汽油彈　無業男判監4年4個月

▲ 案件今於區域法院判刑。（資料圖片）

25歲無業男涉於去年6月初，在灣仔警總外擲汽油彈，馬路起火及一輛警車被薰黑，同日又向跑馬地警署外牆投擲汽油彈，並駕駛車牌被遮蓋的私家車逃離現場。涉案無業男早前承認縱火及無牌駕駛等共9罪，今（19日）於區域法院被判監4年4個月及罰款5,000元。法官指，被告行為直接挑戰香港法律及秩序，屬不能容忍及須受到譴責。



被告莊鑫淼（25歲）早前承認2項有意圖危害他人生命而縱火罪、2項駕駛未領有牌照車輛、2項沒有展示車輛的登記號碼、1項拒絕執行職務的警員、1項管有危險藥物及1項管有第一部藥物罪。



法官質疑案情指被告縱火沒有傷人意圖，與縱火罪的傷人意圖有衝突。控方索取指示後，修改控罪為罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，被告於重新答辯後承認兩項控罪。



法官判刑時指，縱火為嚴重罪行，被告案發時將汽油彈投向警車及警署，是直接挑戰香港法律及秩序，而被告所使用的汽油彈屬事前準備，反映被告行為有預謀，加上汽油彈屬於危險武器，性質不穩定及不受控制，一旦使用可能會造成無差別傷害。



法官續指，被告當時行為針對警察，法庭判刑時必須向公眾表達保護前線執法人員的信息，形容被告罪行不可容忍及須受到譴責，但法官亦考慮到，醫生報告指被告有嚴重精神問題及有幻覺，而且事件中沒有造成實際人命傷亡，亦沒有出現嚴重財物損失，最終判被告監禁4年4個月及罰款5,000元。



案情指，被告於2019年6月7日手持汽油彈走向警總，被警車上的4名警員發現，被告隨即走回車牌號碼被膠紙遮擋的黑色私家車上，警員準備下車截停被告，被告突然向警車方向投擲汽油彈，警車左邊車身附近起火，並迅速駛過避開起火地點，現場有其他車輛的行車記錄儀錄下過程。



同日下午，被告駕車到跑馬地警署外，在車上燃點汽油彈後跑向警署投擲汽油彈後離開，警署的鐵欄被熏黑，維修費用2,500元。警方於鰂魚涌一大廈拘捕被告。被告於北角警署扣查期間，將頭撞向地下，警員阻止，被告掙扎致3名警員受傷送院，警誡下被告保持緘默，警員於翌日在被告的私家車內發現涉案毒品及藥物。

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記者：王仁昌