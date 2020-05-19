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【限聚令】政府下午公布社交距離措施最新安排　消息：最多8人的限聚令措施延長至6月4日　

社會 14:20 2020/05/19

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

政府下午3時公布最新的社交距離措施。

因應新冠肺炎疫情仍持續，港府實行的限聚令等措施本周四（21日）屆滿。食物及衞生局局長陳肇始和民政事務局局長徐英偉下午三時將舉行記者會，公布限聚令等最新安排。

消息指，政府決定延長最多8人限聚令等措施至6月4日，至於涉及高風險場所的限制營業令，即派對房間、浴室、卡拉OK及夜總會等場所，需要關閉至下星期四（28日）

【限聚令】政府擬延長限聚令多14天　許樹昌：本地個案未找出源頭現不宜放寬

【限聚令】林鄭月娥：專家認同維持限聚令等措施　食衞局今日稍後公布

行政長官林鄭月娥今早（19日）出席行政會議前會見傳媒時表示，上周六與4名專家開會，他們一致認為維持現狀，不作進一步放寬現時的防疫措施，5月27日的復課安排不需改變。

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記者：伍瑋瑋

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