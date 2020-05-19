【Netflix劇集】《誰是被害者》夥張孝全組另類破案搭檔　許瑋甯：要相信自己會看到奇迹

▲ 夥拍張孝全在《誰是被害者》中飾演霸氣女記者的許瑋甯，形容徐海茵這角色在劇中有所成長，而她和林心如在劇中的一段有關生死意義的對話，也令她有不少感想。（Netflix提供）

台灣製作的Netflix華語劇《誰是被害者》上架後好評如潮，劇中許瑋甯演的報社資深社會版記者徐海茵，跟張孝全的亞斯柏格症鑑證官方毅任，起初互看不順眼，卻因為有共同目標，要追查連環命案中被害者的身份，而組成了另類破案拍檔。許瑋甯形容徐海茵這角色在劇中有所成長，而她和林心如在劇中的一段有關生死意義的對話，也令她有不少感想。

▲ 許瑋甯扮演態度強勢的報社資深記者，向上爭取主管大澤（陳為民飾演）青睞、向下打擊同事周羽軒（林意箴飾演），左起陳為民、林意箴、許瑋甯。（Netflix提供）

許瑋甯在劇中飾演態度強勢的報社資深記者，向上爭取主管大澤（陳為民飾演）青睞，向下則打擊同事周羽軒（林意箴飾演），不容她挑戰其在報社的地位。她又有警方線人提供第一手資料，而極具膽色的她還會假借訪問之名，到嫌疑人物家中搜尋證物。

喜歡角色有成長

她接受訪問時，如此形容她在《誰是被害者》中飾演的記者徐海茵：「我設定她是一位很中性的女生，對黑白兩道均吃得開，在同事之間很有江湖味。」

▲ 許瑋甯演的記者徐海茵假借訪問之名，偷偷潛入嫌疑人物的房間尋找證物。（Netflix提供）

她續稱：「在劇集前段，為了拿到第一手消息，她會為達目的會不擇手段；但在中段，她理解了一些人與人之間的連結後也成長了，因而用包容角度去看這些事情和社會。她對於父母之間的感情，也釋懷了。」

隨著劇情發展，觀眾會發現性格剛強的徐海茵原來有悲苦的童年，父親自殺令她對於生命有一番不同的體會。許瑋甯因此形容這個角色的狀態，是一直不斷往上成長，變得更加成熟。

許瑋甯在劇中跟張孝全的方毅任有許多對手戲，最初互不信任，直至發展彼此有共同目標，要追查連環命案中被害者的身份，以及死者之間的關連，因而組成另類的破案拍檔。

▲ 許瑋甯和張孝全在劇中有甚多對手戲。她坦言拍攝時曾被張孝全突然的情緒大爆發嚇倒。（Netflix提供）

曾被張孝全暴走嚇倒

面對方毅任的情緒爆發，她笑言有時來得太突然，也曾被嚇倒。

她解釋說：「在走位對戲的時候，他有時候會瞬間暴走，我都會被嚇倒。我覺得這個角色什麼大風大浪會沒見過？就算被嚇倒，她還是會表現出一副『你來打我呀？反正你敢打我就把你偷錄下來，公諸於世，成為我手上有利的證據』，所以我覺得這種真實反應，反而會幫到劇情加分。」

劇中最後一集，許瑋甯和林心如有一段關於生命意義的討論，當中的對白，為劇集帶來點題作用。

▲ 許瑋甯說：「我常說『人生就是曲』，高高低低，沒有永遠的高點，也沒有永遠的低點。只是，你有沒有在爬？」（Netflix提供）

35歲的許瑋甯，有一張混血兒臉孔，出道初期星途不平坦，近年事業不斷有突破，曾憑《相愛的七種設計》、《紅衣小女孩》與《紅衣小女孩2》分別獲得金馬獎最佳新演員獎、最佳女主角獎和最佳女配角獎的大滿貫提名。她對於人生看法，原來也跟其角色徐海茵一致。

「我常說『人生就是曲綫』，高高低低，沒有永遠的高點，也沒有永遠的低點。只是，你有沒有在爬？」

她續稱︰「正如角色所說，活着需要勇氣，你要相信你自己會看到奇迹，你要相信自己會看到每一次登頂的風景，都是那麼的美好，我覺得相信就會有奇迹！」

記者：胡慧雯