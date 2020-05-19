【疫情生仔潮】防疫居家夫妻多時間造人爆生仔潮　醫生︰不孕婦女也成功懷孕

▲ 疫情下夫妻多留在家，有很多時間努力造人。

新冠肺炎疫情下，人人留在家中防疫，夫妻有更多時間返房培養感情，令不少地方爆出懷孕潮。其中台中各家醫院近一個月到醫院驗孕人次，比今年初多了2至3成，醫生估計全年預料增加5千至1萬名「防疫BB」，令出生率止跌回升。有原本不孕的夫妻，更在疫情居家下，成功自然懷孕。

綜合台灣傳媒報道，台中市茂盛醫院最近觀察到驗孕人次大增，懷孕率較今年年初大增2至3成，連該院也有6位護士接連懷孕。

出生率料止跌回升

院長李茂盛指出，台灣的出生率一直下降，但今年有望止跌回升，估計將增加5千至1萬名新生兒至逾18萬。

有專治不孕症的醫生李俊逸表示，由於不孕患者在家時間增加，夫婦有更多機會在房間努力造人。

其中有2名分別36歲和42歲的高齡婦女，因卵子數量少且品質不佳，原本建議她們捐贈卵子配對，待疫情緩和後進行借卵生子的療程。但隨著疫情下夫妻多時間相處，兩人近日成功自然受孕。

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而嘉義醫院院長黃元德則指，到該院產檢的孕婦增加約1至2成，當中很多是懷孕約2個多月，推算出是疫情嚴重需居家防疫的時間受孕，而其他嘉義地區的診所也有類似情況。

日本早前亦爆出少女懷孕潮，位於熊本一家醫院在2月至4月，已累計接到逾百宗高中生懷孕諮詢，單是4月就有75宗，是史上最高。有少女趁爸媽不在，在家和男友發生性行為；亦有人是第一次進行性行為，不知道要避孕。

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責任編輯︰林綺玲