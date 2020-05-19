【最年輕爸爸】10歲小男友食死貓非經手人　13歲懷孕少女終自爆生父之謎

▲ 俄羅斯一名13歲少女與10歲的小男友初嘗禁果後懷孕，少女近日自爆曾遭一名男生性侵，他才是孩子生父。

早前俄羅斯一名13歲少女與年僅10歲的小男友初嘗禁果後懷孕，男友頓成「最年輕爸爸」，事件亦震驚國際。不過，現時14歲的少女近日自爆曾遭一名男生性侵，他才是孩子的生父，可是要待嬰兒出生後驗DNA才能確定。

遭16歲男生樓梯上性侵

據《蘇格蘭太陽報》（The Scottish Sun）報道，俄羅斯13歲少女Darya Sudnishnikova與10歲的同校師弟Ivan，因超年輕懷孕成為網紅，他們不時在Instagram分享甜蜜合照。現時已14歲的Darya卻突然澄清男友並非未出生女嬰的父親，她指︰

關於孩子的生父，對我來說是一個痛苦的問題，我有很長時間未能放下，痛苦仍然留在我的靈魂中。

▲ Darya之前堅稱男友是孩子生父。（相片來源︰IG @uverdig_ivv）

Darya在網上回答有關孩子的生父問題時表示︰「那是強姦」，她聲稱11個月前遭一名肥胖且高的16歲男生在樓梯上性侵，當時天已黑，沒有人能救她，而她腹中女嬰的經手人就是他。在那次事件發生後一段時間，她甚麼也做不到，令她感到恐懼又孤獨，每次回憶起來都很痛苦。

最可怕的是他跟我住在同一小鎮，我很害怕在街上某個地方遇見他。

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女兒出生後驗DNA確定生父

Darya知道這名「強姦犯」的名字，並指案件正由莫斯科的國家調查員處理。她透露當孩子出生後，他們將進行DNA測試，才能確實他是否經手人，有關當局亦會採取進一步行動。

▲ Darya 和男友不時在Instagram放閃。（相片來源︰IG @uverdig_ivv）

她補充「隱藏這個秘密很久了」，甚至沒向媽媽說出真相。因此她在4個月來只好聲稱男友Ivan是孩子生父。這對小情侶上月才舉行了性別揭露派對，並堅持要撫養孩子，他們已打算為女兒改名Karolina。

早前Darya與Ivan及雙方媽媽一同上電視節目剖白心情，當時已有一名男性生殖系統及泌尿科的專家醫生指出，Ivan仍未開始青春期，絕不可能是經手人，因Ivan體內沒有發現精子細胞及睪丸激素，更在實驗室進行了3次檢查。當時Darya斷言否認，並堅稱只有Ivan一名伴侶，強調他就是孩子生父。

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責任編輯︰王俊賢