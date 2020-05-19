【限聚令】港府放寬宗教聚會　徐英偉：宗教領袖同意就活動參與人數設上限

▲ 民政事務局局長會見傳媒。（ 陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情有緩和，港府今日（19日）宣布禁止8人或以上聚集的「限聚令」延長兩周至6月4日；而4類高危場所即卡拉OK、夜總會、派對房間及浴室的「停業令」則需延長7天至本月28日，另放寬部分宗教聚會。民政事務局局長徐英偉表示，過去數月一直與宗教團體有聯絡，他們非常支持港府的措施，亦自發作不同的措施以減低傳播風險。

他表示，近日疫情有緩和，團體希望能在情況許可下容許回復部分活動，團體領袖亦同意在活動間，其參與人數上限是房間可容納的人數一半，且期間不可飲食。

徐英偉又指，各個宗教團體會各自制定不同宗教禮儀的指引，包括需佩戴口罩及保持社交距離等。他對各宗教領袖的配合表示感謝，並稱他們已準備好擬稿，稍後會作出相關的公布。

他強調放寬宗教活動是因為開放的地方是處所，在執行防疫措施上比較可行，而當局在未來會繼續審視疫情的風險等。

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記者：郭詩詩