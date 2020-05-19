最新失業率升至5.2%　創超過10年來高位

▲ 政府今日公布最新失業率。（資料圖片）

政府統計處今日（19日）發表最新勞動人口統計數字，2020年2月至4月的失業率升至5.2%，較上期增1個百分點，創超過10年來高位。

政府統計處公布，經季節性調整的失業率在2020年2月至4月急升1.0個百分點至5.2%，為超過10年來的高位。就業不足率亦急升1.0個百分點至3.1%，為超過15年來的高位。總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至5.4%及3.0%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。

與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至9.0%，為超過15年來的高位；就業不足率則急升至5.9%，為有紀錄以來的最高位。當中，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率分別急升至12.0%及8.4%。

建造業的情況同樣嚴峻，其失業率及就業不足率分別上升至10.0%及8.0%。大多數其他行業的勞工市場情況亦惡化，尤其在教育業、資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及藝術、娛樂及康樂活動業。



勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場在短期內將繼續面對巨大壓力。為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施。這些措施應有助保障員工就業。政府會密切留意相關情況。

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記者：徐紹軒