【限聚令】政府考慮專家憂慮及復課安排　限聚令延長至6月4日宗教活動可獲豁免

▲ 陳肇始指現時不是放寬社交距離措施的良機。（陳靜儀攝）

因應疫情政府本月初就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）和《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）修訂刊憲，放寬部分就餐飲業務、表列處所及在公眾地方進行羣組聚集的減少社交接觸措施，措施由5月8日起生效，為期14天至5月21日。

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食物及衞生局局長陳肇始今日（19日）指，現時本港有657宗屬輸入及相關個案，同時非常關注本地家庭群組涉3宗個案，截至今日九時，衞生防護中心已在患者的處所收回2000多個樣本屬陰性反應，是次新冠肺炎很大機會在社區也不會消失，如果跟從連續28日沒有本地感染的措施，是不切實際，需要採張弛有道的抗疫策略，考慮專家的憂慮以及復課的安排，現時並非進行下一步放寬措施的良機。

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陳肇始指四類表列處所必須在5月22日至5月28日關閉，政府因應疫情發展作出調查，維持餐飲處所及表列處所的營業有微調，健身中心不可超於8人，超過8人的情況只可以在人與人之間相距1.5米的情況下進行。至於群組聚集不可多於8人的措施，繼續延長至6月4日。獲豁免的宗教活動例如寺廟、教堂等，但必須遵守部分規定，包括不准飲食，人數要亦要設上限，即處所可容納人數的一半或以下。

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擴大社區的監測範圍，主要在加大檢測能力，實驗室要達7000宗，已增加資源，同時擴大現有的檢測範圍，在5月15日在機場設服務站，為機場人員提供樣本瓶再交回樣本，每日檢測500人。衞生署在本周開始向安老院舍，護老院等派發樣本瓶，目標本月前完成3000個樣本，同時也積極向中醫診所派發樣本瓶，以及食衞局向葵青康健中心派發樣本瓶，預料本星期會開始，希望可以發揮功用，是公共衞生非常重要的手段。

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餐飲業務及表列處所

-就餐飲處所，在任何餐飲處所內可同坐一桌的人數維持8人，包括桌子之間最少有1.5米距離和除飲食時外須佩戴口罩

-在任何時間，顧客人數就處所及（或其範圍）而言，均不得超過該處所及該處所範圍的通常座位數目的50%；



要求以下表列處所必須繼續關閉至5月28日

-浴室

-派對房間

-夜店或夜總會

-卡拉OK場所

就羣組聚集

-公眾場所進行羣組聚集的人數限制8人

-宗教活動可獲豁免

罰則

餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。此外，任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據第599G章均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

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記者：伍瑋瑋