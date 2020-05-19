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【疫市優惠】阿一海景飯店推一哥鮑魚超值外賣　原價1,800元鮑魚6隻外賣自取價688元

休閒 15:54 2020/05/19

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

一哥海景飯店推超值優惠，原隻鮑魚（6隻）原價1,800元，現在外賣自取價688元，鮑魚配醇酒，滋味不凡。(官方圖片)

近日間間餐廳都推外賣，連阿一海景飯店都來迎合這股外賣熱潮，推出多款外賣招牌食品，包括原隻鮑魚(6隻)、鮑汁扣花膠(4件)、雞汁扣原條海參(4條)、紅酒燴牛尾配薯仔(4件)、滷水大連鮮鮑(6隻)等等，全部均以真空包裝，外賣自取優惠價大部分低於半價。

其中最大割價的莫如原隻鮑魚(6隻)，原價1,800元，現在外賣自取價688元，超級大優惠。鮑魚經過烹調後放一邊待涼，並於加上醬汁後進行真空處理，可以即時食用或儲存冰格3天內以熱水翻熱便成，吃到原汁原味的菜式。

原隻鮑魚真空包裝，乾淨衛生。(官方圖片)

此外，飯店亦和名酒品牌軒尼詩聯乘，推出專享買酒優惠，讓大家無論是在餐廳或在家裏都可品嘗到美酒配佳餚的滋味。因為識吃的都會知道以一哥鮑魚來配搭蘊含陳年皮革、胡椒及陳香的軒尼詩X.O，香醇甘飴，令鮑魚的滋味瞬間提升。

鮑魚只需再稍為翻熱便成。(官方圖片)

除了鮑魚外，鵝掌、花膠及海參均能做到真空外帶，食材配上干邑，定能鮮上加鮮。因此軒尼詩X.O推出專享優惠，凡惠顧鮑魚、花膠、海參以及其他特定招牌食品，可以988元購買軒尼詩35ml X.O（連軒尼詩設計酒杯２隻）或1,688元購買軒尼詩70ml X.O（連軒尼詩設計酒杯套裝6隻）。

現凡惠顧滿$1,000，更可享免費送貨服務，詳情可致電或WhatsApp 6227 0330查詢。

記者：趙景隆

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