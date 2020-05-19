華人永遠墳場擬建8層骨灰安置所供7.24萬龕位　另建電梯連接地面至6至7段

▲ 擬建的骨灰安置所構想圖。（區議會文件圖片）

香港骨灰龕位長期不足，早前華人永遠墳場管理委員會（華永會）表示擬建一座8層高的骨灰安置所及戶外龕位，提供約7.24萬個龕位；另會建大型行人扶手電梯系統，連接油塘高超道與墳場第6至7段。有關項目近日向區議會提交文件簡介，並附有多張設計圖。

▲ 擬建工程位置。（區議會文件圖片）

有關項目由華永會自資興建，擬於將軍澳華人永遠墳場第38至40段的空置墳地上，興建一座8層高骨灰安置所及戶外龕位，提供的龕位將由現時的1,941個，大幅增加至7.24萬個；另外亦會設念花園提供撒放骨灰服務，提供約5,000個紀念牌匾。

工程計劃於今年第三季動工，料於2024/25年分階段落成。龕位配售服務將會分期進行，預計於2026年完成所有配售。

在交通方面，華永會計劃於油塘高超道方向進入墳場的主入口興建一座兩層高的巴士站，在春秋二祭以外的時段，巴士站位置亦可供私家車輛停泊，方便及鼓勵市民於非繁忙日子拜祭。

▲ 擬建巴士站構想圖。（區議會文件圖片）

華永會同時亦正計劃興建連接油塘高超道與將軍澳華人永遠墳場第6至7段的大型行人扶手電動樓梯系統，料於2025/26年完成。

▲ 擬建電梯系統位置。（區議會文件圖片）

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記者：陳梓蔚