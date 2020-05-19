  • 31°C
香港時間 : 2020519日 (二) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

華人永遠墳場擬建8層骨灰安置所供7.24萬龕位　另建電梯連接地面至6至7段

社會 15:06 2020/05/19

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

擬建的骨灰安置所構想圖。（區議會文件圖片）

香港骨灰龕位長期不足，早前華人永遠墳場管理委員會（華永會）表示擬建一座8層高的骨灰安置所及戶外龕位，提供約7.24萬個龕位；另會建大型行人扶手電梯系統，連接油塘高超道與墳場第6至7段。有關項目近日向區議會提交文件簡介，並附有多張設計圖。

擬建工程位置。（區議會文件圖片）

有關項目由華永會自資興建，擬於將軍澳華人永遠墳場第38至40段的空置墳地上，興建一座8層高骨灰安置所及戶外龕位，提供的龕位將由現時的1,941個，大幅增加至7.24萬個；另外亦會設念花園提供撒放骨灰服務，提供約5,000個紀念牌匾。

工程計劃於今年第三季動工，料於2024/25年分階段落成。龕位配售服務將會分期進行，預計於2026年完成所有配售。

在交通方面，華永會計劃於油塘高超道方向進入墳場的主入口興建一座兩層高的巴士站，在春秋二祭以外的時段，巴士站位置亦可供私家車輛停泊，方便及鼓勵市民於非繁忙日子拜祭。

擬建巴士站構想圖。（區議會文件圖片）

華永會同時亦正計劃興建連接油塘高超道與將軍澳華人永遠墳場第6至7段的大型行人扶手電動樓梯系統，料於2025/26年完成。

擬建電梯系統位置。（區議會文件圖片）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚

相關文章

綠色殯葬今起網上登記　12花園可撒骨灰
17:24 2019/01/22
綠色殯葬今起網上登記　12花園可撒骨灰
【結局大逆轉】19歲亡兒骨灰連財物被偷　父母哭求歸還骨灰竟收小偷來電
13:07 2020/01/01
【結局大逆轉】19歲亡兒骨灰連財物被偷　父母哭求歸還骨灰竟收小偷來電
食環署在紅磡偵破懷疑非法營運私營骨灰安置所　3人被捕
22:03 2020/01/15
食環署在紅磡偵破懷疑非法營運私營骨灰安置所　3人被捕
區議會 疫情 巴士 將軍澳 油塘

最高瀏覽

【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命
11:15 2020/05/18
【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命
【在家工作】9GAG全面推行WorkFromHome　解除租約全面遷出荃灣7千呎總部
今日 11:09
【在家工作】9GAG全面推行WorkFromHome　解除租約全面遷出荃灣7千呎總部
劏房肢解12歲女兒頭顱藏電飯煲　疑因冰毒致精神失常按摩師認誤殺候判
15:02 2020/05/18
劏房肢解12歲女兒頭顱藏電飯煲　疑因冰毒致精神失常按摩師認誤殺候判