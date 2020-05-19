【酒精致癌】 酒精增患乳癌及肝癌風險　醫生：酒精熱量僅次於脂肪

▲ 酒精的熱量高增加肥胖的風險，平均一周飲用1.27罐，一年可增加5.18磅。

不少港人喜歡收工後到酒吧與朋友小酌幾杯，長年累月可能會出現啤酒肚，香港防癌會於去年11月中至12月，以問卷訪問521人，調查發現66%受訪者在過去3個月曾飲酒，當中啤酒的比例最多，佔有飲酒的受訪者中54%，有受訪者平均一周飲用1.27罐。根據調查數據推算，有飲酒的受訪者一年於各種酒類攝取18,142千卡，等於一年增 5.18 磅。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢醫生指，調查中有45%受訪者有中央肥胖，俗稱啤酒肚，當中7成有飲酒，惟有近半數受訪者不知啤酒肚增加患癌的風險。早於1988年，世衞旗下國際癌症研究中心已將酒精列為一級致癌物，而大量飲酒影響免疫細胞，因而削弱免疫系統，降低應對傳染病的能力。

同時，酒精內的乙醇會轉化成致癌乙醛，乙醛會損壞DNA，令細胞未能正常修復，發生異變，因而會增加患乳癌、大腸癌及肝癌等6種癌症的風險。

▲ 廖敬賢醫生拆解啤酒三大迷思。（梁節儀攝）

廖醫生拆解啤酒肚三大迷思



1.男性才有啤酒肚？

解答：男性及女性均會有啤酒肚（中央肥胖），而男性較容易出現啤酒肚，因酒精會降低男性荷爾蒙睪丸激素。若睪丸激素較低，體重上升的風險會增加，特別是腰圍。

2.飲啤酒才有啤酒肚，飲紅酒、白酒或烈酒則不會有啤酒肚？

解答：啤酒肚的來源不是啤酒，而是熱量，而酒精的熱量相當高，僅次於脂肪。然而，進食過多食物或飲甜飲品，同樣會引致中央肥胖。

3.宵夜飲啤酒會更易有啤酒肚？

解答：研究發現，只要飲食中攝取的熱量超出日常需要，就會增加體重，與攝取的時間無關。

飲酒每年可增加5.18磅，醫生講解原因【下一頁】

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記者：梁節儀

