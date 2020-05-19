【限聚令】康文署將於本月21日重開康樂設施　15個泳灘則於23日重開

▲ 徐英偉提到稍後將公佈重開15個泳灘的資訊。（陳靜儀攝）

因應新冠肺炎疫情仍持續，港府實行的限聚令等措施本周四（21日）屆滿，民政事務局局長徐英偉指康文署將會於本月21日開始重開康樂設施，當中包括30個公眾游泳池，但當中只限部份泳池設施；其他措施包括舞蹈室、活動室、運動攀登設施、體操訓練場、燒烤場營地、水上活動中心及體育中心等等。

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徐英偉另提到本月23日會開放15個泳灘，有關資訊將於稍後發佈。徐英偉建議市民到上述措施時應該保持1.5米距離，又提醒到泳灘的市民應保持人數不要超過8人，亦應該分開淋浴。他續提到兒童玩樂設施、足球場及籃球場等，能容納多人的設施將暫時不會開放。

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記者：郭家穎