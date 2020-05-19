【嫁入豪門】傳37歲深田恭子11月結婚　地產大享未婚夫身家百億曾兩度離婚

▲ 37歲深田恭子傳11月嫁入豪門。

37歲日本女星深田恭子被指即將嫁入豪門！向來形象性感的深田恭子早前被日本傳媒揭與41歲百億地產大亨杉本宏之熱戀，相戀1年來離離合合，有指深田恭子將於今年11月2日38歲生日正式註冊結婚！

深田恭子被爆與KAT-TUN的龜梨和也於2018年10月分手後，11月極速戀上41歲百億地產大亨杉本宏之，當時已指二人均以結婚為大前提交往。隨後有日本傳媒《週刊文春》將杉本宏之感情生活大起底，揭杉本宏之原來曾兩度離婚。

▲ 深田恭子早前推出寫真集。

他於2005年時與第一任太太結婚，二人婚後誕下一名女兒，3年後女方提出離婚。杉本宏之於2011年再婚，第二任太太是南韓女演員、有「童顏女神」之稱之稱的吳世正。43歲的吳世正2010年時仍然以女主角身分出演KBS劇集，當時收視率成績不俗。

她於2011年結婚後便淡出娛樂圈，據指二人初結婚時非常恩愛，但有傳及後吳世正發現杉本宏之出軌，於是決心離婚。

▲ 37歲恭子身型甚fit。

未婚夫疑似一腳踏三船 深田恭子被指陷入不倫戀

深田恭子在2018年11月在朋友介紹下結識杉本宏之，二人極速陷入戀情。當時日本傳媒提出質疑，指深田恭子陷入不倫戀，直指杉本宏之當時仍然未與吳世正離婚，更爆料指杉本宏之於六本木另外有一名半同居情婦，加上女友深田恭子，等於一腳踏三船。

當時杉本宏之更回應傳媒，指自己當時與吳世正已分居兩年，離婚協議結束後已於2017年11月上旬簽紙離婚，又指自己「沒有做出背叛誰的事」，而自己與第一任妻子仍然會每半年見面一次，前妻亦會照顧女兒。

而當時深田恭子的經紀公司曾回應：「雙方確實有一起吃過飯，但是沒有交往的關係。」

▲ 深田恭子婚禮有望年底舉行。

傳二人已簽下婚前契約

二人多次被傳媒拍到密遊，深田恭子左手無名指更戴上鴿子蛋戒指，因此日本傳媒熱傳婚訊。於深田恭子37歲生日時，杉本宏之與深田恭子於高級法式餐廳慶祝，與朋友大肆慶祝直至天亮。於深田恭子生日正日，二人更一同去旅行。有傳二人已簽下婚前協議，將來若離婚不會分到對方任何財產，如其中一方如果不忠，則要付賠償金。

深田恭子本月13日將推出第21日個人寫真《Brand new me》，有傳原本她將於6月結婚，並已1年前籌備婚禮，但疫情影響下令婚事延遲至年底，估計極有可能在她38歲生日，即11月2日註冊結婚。

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