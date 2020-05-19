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福臨門第三代徐德強　再被入稟指欠款逾370萬

社會 15:35 2020/05/19

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福臨門第三代負責人徐德強。（經濟日報資料圖片）

知名粵菜酒家福臨門第三代負責人徐德強，日前再遭財務公司入稟高等法院，指其欠還貸款餘款連利息共逾370萬元。

原告發逹財務有限公司；答辯人徐德強及劉益東。入稟狀指，原告與徐於2017年5月12日簽訂借貸協議，原告向徐借出500萬元，分6個月還款，每月利息為6.25萬元，並由劉作為擔保人。

原告指根據協議徐須於同年11月18日前還清本金500萬元及利息37.5萬元，惟徐只支付利息37.5萬元，本金未有清還。雙方於同年12月19日達成延期還款協議，原訂還款期限至2018年2月，惟因協議上誤將日期打錯為同年12月17日，雙方遂同意將還款期延至該日。

入稟狀指，徐至今還款共逾303萬元，尚欠餘款本金連利息共逾370萬元，原告指曾於2019年6月27日透過律師去信要求兩名答辯人還款不果，遂入稟要求答辯人清還欠款本金連利息共逾370萬元，並須支付利息及訟費。

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記者：林育慧

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