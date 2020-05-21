【非常醫生】疫苗或藥物出現不會令病毒消失　福田敬二：要反思是否需要減少旅遊

▲ 疫苗或藥物出現不會令病毒消失，福田敬二表示，要反思是否需要減少旅遊。

1月23日，本港錄得首宗新冠肺炎確診個案，同時宣告防疫戰的開始。經歷4個月以來的高低起跌，疫情近日漸露曙光。政府抗疫專家組成員福田敬二接受專訪時認為，港人防疫表現出色應感自豪，但疫情反覆不可鬆懈。他指疫症影響深遠，世人應牢記是次經驗，又預期戴口罩將成全球防疫之道。

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本港去年12月31日接獲國家衞健委通報，內地湖北省武漢市出現不明原因肺炎個案（後來定名為「新型冠狀病毒病」）。相隔不足一個月，本港於1月23日首次出現來自武漢的輸入確診個案，兩日後行政長官林鄭月娥委任4名專家組成政府抗疫督導委員會，其中一位是港大公共衞生學院院長福田敬二。

回顧近4個月的抗疫戰，曾擔任世界衞生組織助理總幹事的福田敬二接受本報專訪時表示，本港至今的防疫表現出色，有賴市民與政府共同合作應對。他認為，本港汲取昔日對抗疫症的經驗，如SARS、禽流感、豬流感等，市民更重視個人衞生，會戴口罩和經常清潔雙手；政府亦提升監察傳染病的能力，成立衞生防護中心，對往後的防控工作起了重要作用。

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本港目前錄得約1,000多宗確診和4宗死亡個案，福田敬二認為，有關數字屬低水平，反映本港的防疫表現，較其他地區或國家好，應為自己的努力感到自豪。不過，他坦言，即使將來有效的疫苗或藥物面世，亦不會令病毒消失，

我看不到有任何原因病毒會消失，病毒傳染力強，可以感染全球任何一個地方，不論天氣熱或冷仍有傳染力，相信病毒會存在一段長時間。

福田敬二指出，人們經歷無數次的疫症，大多是由動物傳入人類的世界，難以做到完全隔絕，目前可做的是學會如何保護自己，減低感染的風險。他說，從今次的疫症所見，戴口罩、經常清潔雙手，發病時不應出外留家休息等，都是一些有效的措施，減低傳播病毒或受感染的機會。

每人都期盼疫情何時結束、何時生活能重回正軌，福田敬二認為，經歷今次疫症後，人們的生活模式會有所改變。他續說，雖然疫症令很多人死亡，全球經濟嚴重受到影響，但同時減少對自然環境的污染，

人們因為疫症不能旅遊，減少空氣污染，令氣候暖化的速度減慢，或許要反思將來是否減少非必要的旅遊。

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福田敬二強調，全球疫情仍然嚴峻，香港仍要保持謹慎，只要稍一疏忽，便會出現在新加坡、南韓一樣的大爆發，預計未來數月市民仍要戴口罩，旅行亦不太可能。他又形容，新冠肺炎是繼SARS後最慘痛的經歷，相信這一代人不會忘記，亦要痛定思痛汲取經驗。他相信：

今次是一個很慘痛的經驗，我希望人們可以記著我們失去的東西，改變一些現有的想法。若將來再出現另一個大疫症，人們可以更快戴口罩，避免傳染他人。

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記者：陳子謙、陳正怡