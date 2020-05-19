林鄭月娥對李鵬飛離世深感哀痛　自由黨：對香港很大損失

▲ 自由黨就創黨主席李鵬飛離世會見傳媒。

自由黨創黨主席、前港區人大代表李鵬飛，上周五（15日）晚上離世，終年80歲。追思會將於稍後選擇適當日期舉行。政府新聞處發稿，指特首林鄭月娥對李鵬飛辭世表示深切哀悼，又代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。

林鄭月娥表示，李鵬飛服務社會多年，在政壇甚具影響力。他早於1978年獲委任為立法局議員，後來更成為立法局首席議員，服務議會達二十年；其間他曾獲委任為行政局議員，為政府出謀獻策。李鵬飛曾擔任香港特別行政區籌備委員會委員和港事顧問，為香港回歸作出貢獻；他亦關心國家，曾擔任全國人大代表，參議國事。



林鄭指，李鵬飛退任議員後仍心繫社會，經常就社會議題發表精闢獨到的意見，亦曾在不同媒體主持時事評論節目，訪問政商界人士，「我在2017年就任行政長官後的首個電視訪問就是由他擔任主持，至今記憶猶新。」

自由黨黨魁鍾國斌對創黨主席李鵬飛離世感到傷感，指對方自80年代起是政壇舉足輕重的人物，對香港的貢獻有目共睹，亦是黨內及商界首位參加直選的人，為有商界背景的政治人物帶來很大貢獻。

自由黨主席張宇人憶述，自己初入自由黨時，李鵬飛擔任主席，對方於95年起，幾次選舉都給予他很多意見，指其離世對自由黨及香港都是很大損失。

責任編輯：李淇