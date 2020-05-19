【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點

▲ 有網民近日表示，政府派發的CuMask口罩中竟有發霉黑點，質量惹質疑。

港府早前宣布向全港市民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask），首批登記的市民已陸續收到口罩。不過，近日網絡流傳一張照片顯示，政府派發的CuMask口罩中有發霉黑點。

從照片可見，涉事CuMask口罩內部夾層被翻開後，有一點點發霉的痕跡。據發布照片的網民指，有家長打開政府送出的CuMask口罩後，發現入邊有發霉的黑點點。

該網民提醒指，如果家長想讓孩子帶這款口罩出街或上學，記得要檢查清楚。照片曝光後即引起不少網民批評，有網民指這口罩可能要「洗完60次後才可以用」。TOPick目前已就事件向創科局查詢，暫未獲回覆。

據香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文早前介紹，CuMask由6層構成，包括外層的針織布、中間4層的不織布濾芯和內層的梳織布，有關口罩符合ASTM level1標準。

▲ CuMask生產廠房。(相片來源：經濟日報)

他指出，口罩構造本身可抑制病毒，故市民只用清水及肥皂簡單清洗就可，能夠洗60次，又提醒不能以漂白水或消毒劑消洗，以免破壞不織布內膽，影響過濾功能。

官方清洗步驟：

用肥皂及冷水單獨手洗

把口罩放在水中輕輕攪動及按壓

再用清水沖洗乾淨

用乾毛巾把口罩水份印乾

把口罩掛起晾乾

口罩用過後必須每日清洗一次

清洗口罩注意事項：

清洗口罩時不要取出濾芯

不要用熱水清洗

清洗後不要把口罩擰乾

不應使用漂白劑、柔順劑或含營光劑的洗衣液

不可熨燙

如需短暫脫下口罩，應把口罩向內對摺，放入膠袋及紙袋中

再戴上時避免接觸口罩表面

【銅芯抗疫口罩】用錯清潔劑損害過濾功效 兩個方法清洗CuMask可重用60次【附清洗方法】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間:https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣