【降魔的2.0】譚凱琪置業保值與丈夫財政獨立　Zoie婚後堅持工作：女人要不斷增值

▲ 譚凱琪話要學做萬能老婆。

有說婚姻是女人的最大事業，要好好經營！今年3月譚凱琪（Zoie）與拍拖8年的莊日宇結婚，這位新婚人妻早前接受TOPick訪問，對於因為丈夫家境豐厚，Zoie被指嫁入豪門做少奶奶，對此說法她處之泰然。

Zoie認為現今女性要獨立自主，擁有自已的事業，這對維繫婚姻亦有一定幫助，Zoie說：「女人要不斷增值自己，身邊伴侶才可以跟你分享任何事。」

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▲ 譚凱琪謂婚後依然熱愛演藝工作。 （湯炳強攝）

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譚凱琪演技日趨成熟

正在熱播的劇集《降魔的2.0》內，譚凱琪演經常出現於小馬身邊的醉酒乘客阿花，Zoie與馬國明在劇中除有感情戲外，更會有挑逗對方的戲份。

近年Zoie演出比以前放，上趟於《金宵大廈》裡跟陸永有床上戲，她謙虛承認在經驗累積及前輩提點下，演技有所改進：「現在明白演戲是甚麼一回事，人放鬆了，不再那麼繃緊，以前有很多顧忌，但跟一些前輩合作過後，他們會跟你分享一些看法，慢慢令我想通，明白沒甚麼好顧忌，不需理會角色是否好看？出來效果如何？只要投入去演便可。」

▲ 譚凱琪於《降魔的2.0》裡飾演醉酒乘客。

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Zoie演戲無顧忌

近期譚凱琪多了個身份，今年3月與任職金融保險業的男友莊日宇共諧連理，榮升人妻後演戲方面又會否多了顧忌？

「以往的工作都是自己拿主意，當然婚後都要尊重另一半，要先跟他交代及聽取意見，他並非無理取鬧的人，都會尊重我。」不過Zoie承認初拍拖時，另一半不太接受她演親熱戲：「起初不太習慣，覺得有得揀就不要演吧，但之後已慢慢明白及體諒我。」

二人結束8年愛情長跑步入人生另一階段，她解釋受疫情影響未能在外地行禮，只在港舉行簡單儀式，雙親及祖母見證著她出嫁，令Zoie甚為感動：「尤其斟茶給長輩時，好似圓滿了家人心願，一邊斟茶，我一邊流眼淚。」

▲ 家人見證住出嫁，令譚凱琪好感動。 （取自instagram）

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丈夫穩重性格予Zoie安全感，令她覺得可付託終生。「他比較踏實不花巧，不會有太多花言巧語，說得出口就一定會去做，我喜歡這種實在感。」

譚凱琪直言，跟丈夫相處舒服，可以亳不保留地做自己。「很多人初拍拖時會掩飾自己，但我很快將真實一面展現出來，反而他笑說不是要像女神嗎？我說讓她看到最真一面，才知道是否適合大家。」

相處重包容

兩個性格迥異的人要共同生活，是不容易的事情，Zoie認為要相互包容：「起初有磨合階段，慢慢學懂遷就對方，要改變的是自己的想法，譬如初初覺得他性格怪怪的，其實只是生活模式不一樣，要學習去包容。」

▲ 譚凱琪跟老公相處時，學懂包容。 （取自instagram）

丈夫家住加多利山，家境豐厚，被指嫁入豪門的Zoie未想過淡出娛圈做少奶奶：「跟丈夫都好獨立，婚後我都希望擁有自己的事業，演戲是我喜歡的工作，完全不覺得辛苦，見到劇集出來的成果，那份滿足感是其他東西給予不到。」

譚凱琪續說：「有自己的事業才可以跟社會接軌，跟伴侶才有話題和增進感情，難道天天說著煮了甚麼菜？看了甚麼電視節目？」

愛買樓投資

Zoie認為現今女性要經濟獨立，而她於投資方面也有研究：「我有購買內地物業，亦有投資基金，都是為將來生活作打算。我很喜歡睇樓，閒時約經紀看新樓盤，始終買磚頭最保值，另外亦會留意各地銀行投資計劃。」

▲ 譚凱琪 （湯炳強攝）

縱然雙親於其唸小學時分開，惟未有令Zoie帶來負面影響，她認為婚姻最重要用心經營：「一段婚姻維繫不到涉及很多原因，是雙方都有責任，去到某些時候要自我檢討，看看有甚麼要改善及進步。女性要不斷增值自己，身邊伴侶才可跟你分享任何事情，至少丈夫跟我分享工作時，我會聽得明白。」

譚凱琪由衷地說：「現今時下女性好厲害，可以兼顧事業、家庭及子女，是萬能的太太。」

財富想保值甚至增值便要好好經營，感情及自我又何嘗不是呢？

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髮型： Jamie Lee @Hair

化妝 : HenryLi

記者：游艾維