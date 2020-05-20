【SEN教育】單親媽媽四處上課學習與SEN孩子相處　憑一招增強記憶溫書法助SEN兒子考第一

▲ 單親媽媽Irene全天候照顧兒子從無怨言，除積極用不同方法教導兩個SEN（特殊教育需要）兒子外，甚至願意放手讓他們自由發展，最終令大仔考獲全班第1名。

80後兩子之母的鄧凱珊（Irene），原本是位模特兒，也擁有自己網店的生意。20多歲結婚生仔，可惜最終離婚收場。

當成為單親媽媽後，大仔被確診有過度活躍及阿氏保加症，細仔則有專注力不足，大仔曾試過情緒爆發時咬到Irene滿身瘀痕，但每天用18小時照顧兒子的她卻從無怨言，除積極用不同方法教導兩位SEN（特殊教育需要）兒子外，甚至願意放手讓他們自由發展，最終令大仔考獲全班第1名。

家有兩個SEN小朋友，會否很嘈吵呢？踏入這個家，在梳化上忙於打機的小兄弟11歳的亦巽和9歲的曉楊，都笑意盈盈的主動向筆者打招呼，跟着又安靜的繼續低頭作戰。直覺告訴筆者，這裏有一位好媽媽守護他們，才會滿室和諧。

▲ Irene未離婚前，經常帶兩個兒子去旅行，充滿美好回憶。(被訪者提供)

Irene回想，哥哥在幼稚園時已呈現過度活躍症傾向，6歲升小一確診，本來不必用藥，但她這時離婚加搬屋，自己的壓力很大，哥哥也受到影響，情緒爆發得很厲害，很容易便發脾氣。

她說：「嚴重時他更咬我打我，最後被送到醫院住3星期，更開始要用藥控制，同期醫生發現他有阿氏保加症。」出院後，每當哥哥當情緒不穩，Irene就會抱緊他，讓他不會作出傷害自己的行為。

但就在這時候一直自小很少病痛、好好湊的弟弟卻出現問題。「當他升上小學，一年內竟不見了5張八達通，而且又好善忘，經常忘記交學校通告，於是便帶他看醫生，發現是他是專注力不足。」

▲ Irene話兩個兒子的性格各異，大哥亦巽（圖左）對情感表達或理解較薄弱，所以要很耐性跟他溝通；弟弟曉楊（圖右）由細至大都比較失魂，常常忘記帶東西，Irene要經常提點他。(黃建輝攝)

面對兩個SEN的小朋友，最令Irene感到困擾是他們情緒的問題。「他們發脾氣時好似變了第二個人，像鬼上身般控制不到自己。試過要收回電腦時同我搶，有時不小心整傷我。」

Irene說當時情緒會受到兩兄弟影響，但現在已學會了自我控制。「如果他們發脾氣時遇上我的心情差，便不想硬碰硬，我先冷靜一下，才去處理問題。」

主動尋求外間協助

Irene後來知道以一己之力，不能支持太久，於是開始尋求外間幫助，主動接觸過來人，跟有相同經驗的家長尋求意見。她當時還參加一些專為SEN家長開設的課程，從中學會跟孩子相處之道。

▲ Irene說SEN小朋友一般都不太喜歡死讀書，故她經常設計一些小遊戲，讓兄弟二人可邊玩邊學習。(黃建輝攝)

由於兩兄弟記性差，經常要作出提醒。Irene說：「有些幫助他們的記憶方法，頭3日有效，但第4日又失效，於是要再想另外方法。」後來她發現最有效是在家上四周貼滿字條。「他們經常忘記把已穿過的衫褲放進洗衣機，於是我在洗手間牆上貼滿字條，提醒他們要做，如果我常常用說話提點，他們覺得很煩不想聽，但用這方法他們很容易接受。」

她也要求二人分擔家務，培養他們的責任心，讓他們明白自己是家中一分子。「有時也會放手讓孩子做主導，畫量多聽他們講；例如跟他們捉棋時，大家各自己創作規則，或我跟着他們的意願做，建立他們的成功感。」

▲ 兩個兒子經常沒記性，Irene在牆壁貼上label提醒他們要有「手尾」。(黃建輝攝)

兄弟二人因得到媽媽的悉心照顧，以及藥物的幫助下，今天情況已有很大改善，哥哥升上四年級時，老師說他跟一般小朋友並無分別。哥哥的數學也很出色，故她便讓孩子學習奧數，多年來他曾到深圳及台灣參加比賽，更贏過不少獎項。

但求合格不用高分數

在學術成績上，Irene對他們沒有太大要求，只求他們科科合格及交齊功課。「我從不會檢查他們的功課，因我以前見有很多小朋友如果漏交功課，便會同老師講︰『媽媽不記得提我』，故此我經常跟兩個仔話，成績表是寫你的名字，並非媽媽，這是你的責任。」

但又並不代表Irene不跟進他們的學習，但只會教他們一些讀書的方法。「他們見到一大堆文字，很快便缺乏耐性，所以我教他們將文字圖像化，這樣會易於記憶。有次哥哥在食早餐時才記起要回學校默書，我叫他用20分鐘把課本圖像化，後來派成績獲90分。」

Irene自言哥哥讀書有點天份，有時更會給她驚喜。「以前哥哥每天放學要補習，但試過太累，上堂時睡着；雖然這年要考呈分試，但我見他太辛苦便停止補習，寧願讓他回家後休息，腦袋清醒才可吸收知識，最後哥哥在這年考獲全班第一。」

兩個兒子懂得氹媽媽

眼見兩個小朋友不斷有進步，回看從前的日子，Irene卻從沒有怨天尤人。「我自小性格佷獨立，一直以來都是靠自己，所以遇到甚麼問題都會撐住。而且是我帶他們來這世界，我對他們要付上責任，如果身為媽媽也不想辦法去幫他，誰會幫他們呢？」

▲ 以前Irene擁有自己的店舖，出售自製的公仔衫。(黃建輝攝)

漸漸長大的孩子，也開始得懂得錫媽媽，令Irene感到很窩心，「以前屋企經常出現曱甴，雖然我好驚但也要硬着頭皮去捉。哥哥本身情感比較薄弱，不太識得關心人，但現在他進步了，知道媽媽驚便主動去捉曱甴。」

被Irene稱作小暖男的弟弟，就很識氹媽媽。「有次我帶他去深水埗購物，他在珠仔檔前拉着我，興奮的說要買給我一粒鑽石，他當然不識分真假，但他覺得女人是喜歡鑽石，於是便用緊餘的零用錢買最大的一粒給我。」

做手作仔減輕壓力

不過，Irene直言，間中也會感到有壓力，「始終得我一人去管教，湊得好不會有人讚你，覺得是應份，不好的就會話你教壞個仔，兄弟兩個的表現便是我的成績表。」

▲ Irene的紓壓法是做手作仔，最近便經常車口罩。(黃建輝攝)

幸好她也有自己的一些紓壓方法，「離婚頭幾年我把所有時間給了一對兒子，我所有開心及不開心也是由他們而來，當他們漸漸長大，有時在教養上又遇到不少挫敗感，我便做一些令自己有成功感的事來平衡心理。

由於她喜歡畫畫，在2016年便考取亞洲襌繞畫認證導師資格。現在得閒又會些手作仔，最近便做口罩。「每當我學識新事物，兩個仔會覺得我好叻，我可以跟他們一起進步呢！」

記者：招美寶