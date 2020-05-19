華員會指會再全盤考慮是否堅持公務員凍薪　政府：薪酬調整將考慮疫情等因素

▲ 薪酬趨勢調查委員會提交報告，扣除平均遞增薪額開支後，低級、中級及高級公務員可加薪1.15%、1.98%及1.68%。(陳宛彤攝)

薪酬趨勢調查委員會今日（18日）提交報告，扣除平均遞增薪額開支後，低級、中級及高級公務員可加薪1.15%、1.98%及1.68%。華員會月初曾呼籲全體公務員凍薪，華員會主席利葵燕解釋是希望緩減，經濟下行對公務員的衝擊，會否堅持凍薪要再全盤考慮。

利葵燕解釋，今年度的薪酬趨勢指標錄得正數，是因為數據滯後，亦有公司無暇參加調查，加上今年農曆新年較早，多間公司早在疫情前派發花紅及雙糧。

她續指，月初呼籲凍薪是因為財政司司長陳茂波指經濟陷入深度衰退，而公務員酬薪調整原則是分享經濟成果及下行壓力，考慮到公務員追求穩定，認為凍薪有助紓緩經濟下行為公務員帶來的衝擊，作出平衡，亦能夠與社會共度時艱，但得悉最新指標為正數後，會作更全盤考慮。

香港高級公務員協會主席李方冲認為，指標雖然未能追到通脹，但為預期之內，由於數字有滯後，擔心明年數字更差。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，調查由去年4月2日至今年4月1日為此，一共調查了107間公司，但數字有所滯後，將會將數據交予政府，由政府考慮一籃子因素後決定最終加幅。另外，委員會將在下星期審核及確認報告數字。

公務員事務局發言人表示，局方已收到薪趨會秘書處提交的2020年薪酬趨勢調查初步結果。薪趨會將於下星期召開會議決定是否確認這些「薪酬趨勢總指標」。



政府發言人指，特首會同行政會議會按既定的年度公務員薪酬調整機制，在決定年度公務員薪酬調整時，全盤考慮所有相關因素，包括從「薪酬趨勢總指標」計算出來的「薪酬趨勢淨指標」、香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣等。

而新冠肺炎疫情帶來的影響亦會反映於相關因素中。

完

記者：陳宛彤