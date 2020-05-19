交友Apps變推銷大麻平台5分鐘可完成交易　政黨籲警方加強「放蛇」執法

▲ 民建聯調查發現，有人公然利用交友程式兜售大麻或邀請一同吸食大麻。(程志遠攝)

交友程式近年大行其道，民建聯調查發現，有人公然利用交友程式兜售大麻或邀請一同吸食大麻，只要輸入相關的關鍵字，最快5分鐘即可完成交易和安排交收。民建聯認為問題嚴重，年輕人透過網上平台就可容易接觸毒品，促請警方加強執法。

民建聯「民記解密」成員劉天正表示，手機匿名交友程式已成為買賣大麻的集散地，例如標榜匿名、私隱度高的交友程式「Heymandi」，用家只要輸入暗號，十數分鐘便成功尋找賣家，並列明價錢、重量、品種等。雙方談妥交易後，便會安排到指定地點、私家車或港鐵站面交，甚至相約會面吸食等。他形容交易方式多樣化，過程又公開，視法律如無物。

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另一成員張偉楠又指，有人會透過Telegram以「識朋友」為名，引誘一些受失戀、失眠困擾的年輕人嘗試吸大麻。賣家會先閒聊並作出關心，時機成熟便圖文並茂邀約對方吸食大麻，聲稱藉此可一同放鬆心情。民建聯會將相關證據轉交警方跟進。

民建聯又向490名家長進行問卷調查，發現超逾6成半受訪者不清楚是否容易在網路購買大麻；亦有77.6%受訪者未參加過禁毒相關活動，反映家長普遍缺乏對大麻的認識，政府在宣傳教育上亦有不足。政黨建議警方加強臥底執法力度，以「放蛇」方式打擊網上大麻交易，並打擊大麻非法入口與販售；政府亦應加強公眾教育。

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記者：蘇文軒

