【上市15年】領展出新書講街市文化　十年翻新40個街市

▲ 領展在過去十年，翻新了40個街市，最近出新書講街市文化。（資料圖片）

領展（00823）為慶祝上市15周年，出版紀念藏書《煥然一新 — 細味香港鮮活街市發展》，旨在突顯香港鮮活街市對｢鮮｣的追求，以至與社區的連繫，揭示街市在本地美食和文化的重要性。書中亦細訴街市如何巧妙傳承文化，同時緊隨時代步伐，迎合現代顧客生活方式及需要。

過去十年，領展旗下合共53個鮮活街市，已翻新改造了約40個，盼提升顧客購物體驗，當中點滴和蛻變都收錄在新書當中。領展稱，鮮活街市不單是香港生活和文化的精髓，它更是領展資產組合中的重要部分，讓領展實踐服務社區的抱負。

領展行政總裁王國龍也於書中登場。他說，優化街市並非只翻新街市大樓本身，要取得成功，就要重新思考街市應有面貌。領展不但在傳統香港街市中吸取靈感，更借鏡外國最成功的街市，包括研究檔口的設計和排列，致力締造既有利商戶、又能提升顧客購物體驗的街市。

《煥然一新 — 細味香港鮮活街市發展》與讀者走進18世紀的大埔，追溯香港街市的起源，並穿梭中環嘉咸街小巷，探索經營了超過170年的街市，希望深入了解香港街市的歷史，以及在城市中所扮演的重要角色。今天香港的粵菜馳名中外，也有賴鮮活街市所提供的新鮮食材如鮮肉、活雞和時令海鮮。

領展董事會主席聶雅倫說，優化後的街市不但改善了顧客購物環境，而且更能凝聚社區，為區內提供理想及可持續的營商環境。領展會繼續秉持一直以來的理念 — 連繫好生活，繼續透過推廣本地鮮活街市文化及提升顧客的購物體驗，服務社區。

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責任編輯：吳卓峰