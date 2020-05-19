置富Malls春日限定雙重賞 超過3,400份、總值超過25萬獎品等緊你！

最近大家經常stay at home，心情難免變得鬱悶，為了跟香港人打打氣，置富Malls特別推出「春日限定雙重賞」，為大家準備了超過3,400份、總值超過25萬元的豐富獎品，支援大家在家避疫的生活所需。

為了送上更多正能量，置富Malls旗下商場經亦已搖身一變成為「森」動遊樂團，請來了日本人氣森林家族成員向大家傳遞快樂訊息！

第一賞︰置富Malls「森」動大抽獎 消費滿HK$200即可參加 消費越多中獎機會越大

為「春日限定雙重賞」率先打響頭炮有置富Malls「森」動大抽獎。由即日至7月12日，只要大家在置富Malls指定單一商場即日累積消費滿HK$200，即可換領「森」動大抽獎抽獎券乙張，每額外消費滿HK$100，更可換領多1張抽獎券，如此類推，每套有效消費單據最多可換領抽獎券10張，一齊來贏取豐富獎品！

頭獎：SAMSUNG Galaxy Z Flip智能電話

二奬︰尚品禮券HK$8,000

三獎：Apple iPad Air 64GB (WiFi + Cellular)

四奬︰TOSHIBA蒸氣烤焗水波爐

五獎：DYSON 二合一風扇空氣清新機

第二賞︰即抽即中扭扭賞 消費滿HK$300即可參加 超過3,400份奬品即扭即拎走

不少大人、小朋友都對扭蛋機情有獨鍾，喜歡扭蛋那種興奮緊張的心情。置富Malls特別打造巨型扭蛋機，放入超過3,400份大大小小的獎品，包括Apple iPad Air、TOSHIBA蒸氣烤焗水波爐、DYSON二合一風扇空氣清新機、大昌食品專門店禮券HK$1,500、位元堂禮券HK$1,000、美康禮券HK$1,000等。只要在5、6月的指定周末於置富Malls旗下指定商場以電子貨幣累積消費滿HK$300，即可參加即抽即中扭扭賞乙次！

「即抽即中扭扭賞」提供超過3,400份獎品。

豐富獎品等你「扭」回家。

置富Malls旗下商場變身成森林家族「森」動遊樂團

為了傳遞更多快樂訊息，分享更多正能量，置富Malls特別聯同今年踏入35周年的森林家族將旗下商場包括馬鞍山廣場、紅磡置富都會及天水圍+WOO嘉湖打造成為森林家族「森」動遊樂團。如果你都想跟森林家族成員影相打卡，或來一場療癒心靈之旅，快快來到馬鞍山廣場、置富都會及+WOO嘉湖的主題裝置啦！

森林家族童夢樂園 @馬鞍山廣場

森林家族的松鼠兩兄妹為與大家分享快樂，特意把最愛的隱世童夢樂園搬到馬鞍山廣場！色彩繽紛的遊樂園有城堡、幸福摩天輪、馬戲表演、熱氣球、旋轉月亮等，均能令大家遠離喧囂，享受難忘的開心時刻。

「森」之麵包店 @置富都會

「森之麵包店」降臨置富都會，讓大家可在充滿田園風的環境下欣賞精緻麵包和甜品，幸福感立即爆燈。

森林家族春日自駕遊 @+WOO嘉湖

周末最適合到郊外遊玩，親親大自然。森林家族成員已經準備就緒，在+WOO嘉湖迎接大家，一齊來一場海陸空之旅，感受大自然的奧妙！

詳情請瀏覽置富Malls網頁www.fortunemalls.com.hk或場內宣傳品。

(資料由客戶提供)