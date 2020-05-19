▲ 消防處搗破青衣航運路非法加油站，檢5,000公升柴油。 圖片由消防處提供

消防處今日（19日）上午11時聯同海關在青衣航運路一帶進行打擊非法加油活動的聯合行動，搗破一個非法加油站。行動中，消防處共檢獲約5,000公升柴油，市值約5萬元，同時發現一部油缸車及大批入油工具，並在現場截獲一名男子，懷疑與案件有關。有關人士涉嫌違反《危險品（一般）規例》，將會被檢控。

為保障公眾安全，消防處會考慮暫停相關危險品車輛的牌照，如果法庭定罪後，有關牌照更有可能被撤銷，禁止相關車輛繼續運載危險品，消防處亦會向法庭申請充公涉案的5,000公升柴油。

▲ 消防處會考慮暫停相關危險品車輛的牌照。

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動。本處呼籲市民切勿光顧非法加油站，由於非法加油站並未提供任何消防安全設施或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重。市民如發現非法加油站，可向消防處舉報，熱線電話：2723 8787

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責任編輯 李志強