【厭食暴食症】被嘲象腿為減肥患上極端飲食病態　17歲少女剖白：像由一個邪教跳往另一個

▲ 17歲的Celine，3年前因追逐世俗標準，先後經歷厭食、暴食及健康食品癡迷症。

踏入青春期，少男少女總特別在意自己的身材、別人的目光。大眾對美的定義一式一樣，久而久之，也像是一種壓迫與捆綁。17歲的Celine亦如是，3年前因追逐世俗標準，先後經歷厭食、暴食及健康食品癡迷症。

從小自信心的來源，Celine指都是來自別人的肯定。久而久之，家人、學校朋友的說話，反而變成一種壓力，愈迫愈緊。「有人笑說我象腿，開頭都不太介意，但聽多了就覺得煩。有時聽到他們讚其他人，內心總會有些比較。」

為減肥完全斷食 覺得食物是罪惡

Celine中四開始減肥，愈減愈病態，更釀成厭食症。一開始會覺肚餓，慢慢連餓感也不覺有，不吃就不餓，進食才會餓。如果要上學，午餐就選些最低卡路里的食物，完全無營養概念。

▲ 斷食減肥時，Celine會日日起床照鏡看自己有否瘦了，知道自己有瘦，但永遠都覺得不夠。（被訪者提供）

遏抑太久致暴食 雪櫃剩飯都食

極端飲食維持3個月後，不知是否因長期遏抑，有日Celine竟突然食慾大開、不受控制。「有次出街，食完一大份韓國餐之後，仍覺得好不滿足，瘋狂『掃街』。先吃4個長洲糯米滋，再吃一個日式手卷，還有兩個飯捲。之前我午餐吃一個飯捲已經好飽，那時竟然吃兩份，最後飽到個胃就快爆。」

這些充滿澱粉質、飽滯型的食物，其實全都是Celine以前嚴格限制自己，絕不可以吃的食物。

嘴巴動着咬着就有滿足感

家裏有任何食物都會吃，Celine試過把雪櫃裏的剩菜剩飯都翻出來，躲在廚房、蹲在垃圾堆旁邊吃。

冰了一整晚，飯都變成一粒粒好乾、好硬的米，其實無味又不好吃，根本不享受。但我不能控制自己，好想嘴巴一直動，吞下肚就有滿足感，好病態。

▲ Celine曾婉轉地向朋友表示自己或患暴食症，但朋友卻不理解，並說：「只是你意志力不夠。」使她十分受傷。（黃建輝攝）

Celine指暴食的當下，體內像有兩個自己在打交，一方面覺得好內疚，另一方面又有把聲音指自己需要這些食物，頭好痛。「因為太愧疚，所以暴食完會立即去做運動，落街行路、做Gym，燃燒暴食的卡路里 。」一行就行3萬多步，龐大的運動量使她吃不消，每日都好累，小腿、腳跟長期都痛。「一有壓力，或臨近考試的時期，此情況就會更密。」

對健康近乎癡迷執着 另一病態的開端

間歇性暴食的同時，Celine亦由「只追求瘦」變成熱愛歐美式，充滿曲線的健美身形。因受社交媒體影響，她開始不斷尋找健康食品、營養資訊，Celine形容為「由一個邪教跳往另一個」。

食飯走汁醬、多吃蛋白質，日日午餐只吃雞胸飯，碳水化合物要低升糖指數，這些指標充斥在Celine的生活當中。

Celine補充：「我覺得自己高人一等，同學吃餅乾，會覺得：『為甚麼他們可以吃餅乾？長期吃會有心血管病、三高等。』他們也會揶揄我，說我『健康人生』。」

日常生活被健康資訊、營養理論控制，平時嚴厲地迫自己吃得健康，抵受不住的時候就會暴食，不斷來來回回。「一暴食就會吃些平時不可吃的食物，吃好多蛋糕，或者買一大桶家庭裝的麵包、餅乾。」試過待放學，同學都走了之後，自己一個躲在課室內吃掉半罐曲奇餅，不想別人看到自己如此病態。

受傷帶來康復想法 別被食物操控

飲食失調的情況達兩年半，至大半年前，Celine終於鼓起勇氣求醫，其後被轉介去見營養師、職業治療師，學正念思考、紀錄情緒等。她補充，復康路上最重要的是心態。我以前只留意身體健康，但其實心理、社交健康都重要，要取平衡。她要自己去操控食物，而非讓食物操控。

食物健康並不代表身體健康，身、心都重要。我已經沒再定義何謂分量少、何謂健康，如果我身心都喜歡的話，那就是對我好的食物。

盼病人解開心結 身邊人要支持

復康路不容易，Celine指現時已康復8成，她在Instagram開專頁（vivacelin.e）分享復康知識，盼幫助同路人。至今接獲近百個查詢，最年輕的只有12、13歲。

▲ Celine希望為別人帶來精神支持，也渴望透過資訊分享，讓大家了解飲食失調的解決方法。（黃建輝攝）

Celine指，若有病態、傷害自己的情況出現，應立即停止，並積極向人尋求協助。

家人朋友切忌批判

雖然個人心態好重要，但Celine亦提醒患者的親人、朋友，應避免帶批判性的話語。康復後，即使家人有時會讚美：「你身材不錯。」也會使Celine困惑，不解為何身形好壞像是唯一價值。

無論任何性別、年齡、身形，都有可能會飲食失調，也別覺得只有體重過輕的厭食症患者才有生命危險。 我是正常身形的人，說患厭食症，有人會說：『你說笑吧？』、『你不像。』其實患者好怕，也好討厭這些說話。要讓他們知道，你無論如何都會陪伴他，有需要可求助。

厭食、暴食時情緒波動大，偶會向家人發脾氣，Celine期望家人能理解患者，聆聽他們的需要。「患者已對自己好不滿，倘若再被罵，情緒好可能會爆煲。我跟我媽說過，別視發你脾氣的子女為敵人，你真正的敵人是病症，而非患病的子女。」

記者：吳霆俊