港大醫學院發現一種蛋白質刺激卵巢癌生長　有助研發消滅卵巢癌細胞的治療

▲ 港大醫學院生物醫學學院助理教授張慧婷，及其團隊進行一項研究揭示，一種名為p85β的蛋白質所觸發的信號通路，可以促使卵巢癌細胞生長和發展。(港大提供圖片)

卵巢癌是香港女性中第六大最常見的癌症。最新數據顯示，於2017年被診斷出的卵巢癌病例有651宗，同年有219例死亡，而導致卵巢癌發生的情況尚未清晰。最近，港大醫學院生物醫學學院助理教授張慧婷，及其團隊進行一項研究揭示，一種名為p85β的蛋白質有機會引起卵巢癌細胞，或刺激細胞生長。

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研究團隊發現，一種名為「p85β」的蛋白質，可能與卵巢癌細胞有關，研究人員發現體內「p85β」水平高的患者，其存活率亦相對較低，顯示「p85β」影響卵巢癌細胞生長。同時發現，「p85β」可以促使卵巢癌細胞的生長和轉移，顯示有關蛋白質可令引起卵巢癌不良反應。

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研究團隊亦透過蛋白質組分析和隨後的驗證，發現p85β可以保護一種稱為「AXL」的細胞表面信號受體蛋白免受選擇性自噬降解，即是作為細胞信號傳導的引發劑，活化的AXL觸發下游信號傳導通路的刺激，從而促使癌症表型，細胞之間的互相影響而產生癌細胞。

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負責領導研究的張慧婷表示，這項研究確定了「p85β」是一種有助促使卵巢腫瘤發生的新型蛋白質。因為癌細胞需要依靠「p85β」生長，所以透過開發針對「p85β」的信號傳導的治療，有助日後研究消滅卵巢癌細胞的治療。

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責任編輯：洪芷晴