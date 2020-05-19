不滿強制入住衞生欠佳隔離營　南非返港夫婦一家入稟申覆核

▲ 6名申請人不滿強制入住衞生欠佳的隔離營，入稟高等法院提出司法覆核。（資料圖片）

度假村品牌裸心集團創辦人夫婦Leslie Grant Horsfield 及葉凱欣一家五口連家傭，日前從南非返港後，被安排到八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營接受14天隔離，6人不滿隔離營內衞生環境欠佳卻不獲准回家隔離，認為對家人健康造成威脅，且質疑行政長官無權根據《預防及控制疾病條例》作出有關隔離的命令，有關安排亦欠理據，因此入稟高等法院提出司法覆核，要求推翻有關命令。

6名申請人為Leslie Grant Horsfield及其妻子葉凱欣和3名子女，以及其家傭，入稟狀顯示6人居於香港仔深灣9號獨立屋。答辯人為行政長官、衞生署署長及兩名獲《外國地區到港人士強制檢疫規例》授權的職員。

入稟狀指，6名申請人於5月14日從南非抵港，6人接受新冠肺炎病毒測試後，均對病毒呈陰性反應，基於署方的一刀切政策，6人被強制送到位於元朗八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營接受14天隔離。申請人不滿隔離營內衞生情況欠佳，營內充滿霉菌及螞蟻，床上更有蟑螂屍體，申請人認為有關處所根本不適合幼童居住，所供應的食物質素亦很差，加上與患者曾有密切接觸的人士就居於申請人隔壁，申請人認為此舉對家人的健康構成威脅。

申請人又質疑，根據《預防及控制疾病條例》，行政長官無權就隔離或羈留任何人而訂立規例，只有食物及衞生局局長才有此權力，因此行政長官現時訂立規例對申請人施加的限制亦屬違法。

申請人又指，答辯人一方必須證明從南非返港的人有較大風險受新冠肺炎感染，才可以對從南非返港的人士實施較嚴苛的隔離要求，即不容許他們於自己的寓所內隔離。但事實上南非的確診數宇於全球排名僅第40位，相反確診數字較多的國家，如美國及西班牙等，從該處返港的人士則毋須強制於隔離營內接受隔離，申請人因此認為署方現有政策並無合理理據。

被安排到駿洋邨強制隔離 返港巴漢居民指遭歧視申人身保護令被拒

對於早前有人從巴基斯坦返港後，不滿被強制隔離於火炭駿洋邨而申請人身保護令，法庭早前裁定該巴基斯坦漢敗訴，並指由於他與其他人同住，因此在家隔離的預防病毒傳染效用會較低，本案申請人指出該案情況與本案不同，因為本案6名申請人並非與其他人同住。

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記者：楊詠渝