【新冠肺炎】仁濟醫院發起轉贈1萬元計劃　助全癱病人及家庭紓困

▲ 捐款將用於向合資格全癱病人發放聘請照顧者的津貼。（院方提供）

新冠肺炎疫情令本港經濟受挫，不少低收入的全癱病人及其家庭所獲的支援服務亦幾近停頓，生活百上加斤，仁濟醫院近日發起「齊心同行轉贈計劃」，呼籲市民將政府向年滿18歲香港永久居民派發的1萬元，悉數或部份金額轉贈予「仁濟全癱病人基金」，幫助有需要的全癱病人及其家庭紓緩經濟困難。

仁濟全癱病人基金專為援助弱勢全癱人士而設，捐款除幫助四肢癱瘓病人可安心留在家生活外，亦支持正在住院等待家居改裝和其他支援的全癱病人出院回家與家人團聚，受助者包括罹患漸凍人症、肌肉萎縮症或因頸椎受傷而導致四肢癱瘓的病人。仁濟醫院承諾，所有捐款將不會扣除任何行政經費，全數用於基金的援助工作上。市民可登入院方網站進行網上捐款。

▲ 捐款亦將用作資助有經濟困難的全癱病人購買醫療及復康用具，例如電動輪椅及吊床等。（院方提供）

【新冠肺炎】本港今日零確診 連續第5日沒有本地感染病例

基金全年均接受申請，全癱病人必須符合指定條件，並通過經濟狀況審查，援助範圍除聘請照顧者的費用外，亦包括家居改裝、購買復康器材及應付醫療消耗品等支出。

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責任編輯：馮琪雅