  • 28°C
香港時間 : 2020519日 (週二) 20:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【安神湯水】小兒半夜啼哭易驚醒　清心除煩安神定驚湯水推介

親子 19:35 2020/05/19

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

小兒半夜啼哭容易驚醒，湯水專家推介安神定驚湯水。

小兒夜啼是一種常見現象，嬰兒睡到半夜時無緣無故大哭起來，有時是完全清醒而大哭特哭，或闔上眼睛卻哭不停，通宵達旦，大人們只好急急腳安撫孩子。原來小兒夜啼常見於3歲以下小童，在中醫的理論中，小童在這階段正值生長發育旺盛，身體常處於興奮狀態，即使入睡身體未能完全冷靜下來，會出現睡不安寧的情況。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水——蓮子蟬蛻燈芯草湯。蟬蛻是蟬的蛻殼，其藥性偏寒、甘，所謂「熱者寒之」，多用作清熱，是熱性感冒和頭痛時常用處方中藥之一。其他功效尚有疏散風熱、透疹止癢、明目退翳和止痙等。而燈芯草有清心降火、清熱的功效。

芳姐建議，家長應先研究孩子身體是否染病，排除被子是否太厚或太薄、衣服太緊或被蚊蟲滋擾等因素後，孩子仍持續啼哭，身體可能缺少鈣質，需要看醫生檢查清楚。

【功效】
清心除煩、安神定驚

【材料】
有芯蓮子 5錢
蟬蛻 3錢
燈芯草 6扎

【製法】
1. 將所有材料浸洗。
2. 用3至4碗水慢火煮45分鐘成碗半即可。

養生食譜獲張佩芳授權

更多【兒童健康】資訊，即睇︰

【超市大搜查】拆解乳酸飲品邪惡高糖陷阱　營養師：飲品未必有活性乳酸菌

《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書免費下載：http://bit.ly/2SI0Se5

《抗疫湯水食療大全》電子書免費下載：http://bit.ly/2Tt7Oxm

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：梁節儀

兒童健康 食療湯水 育兒心得 親子食譜 中醫 醫生 鈣質 食譜 養生

最高瀏覽

【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命
11:15 2020/05/18
【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命
【在家工作】9GAG全面推行WorkFromHome　解除租約全面遷出荃灣7千呎總部
今日 11:09
【在家工作】9GAG全面推行WorkFromHome　解除租約全面遷出荃灣7千呎總部
【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃
11:01 2020/05/18
【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃