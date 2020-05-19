【安神湯水】小兒半夜啼哭易驚醒　清心除煩安神定驚湯水推介

▲ 小兒半夜啼哭容易驚醒，湯水專家推介安神定驚湯水。

小兒夜啼是一種常見現象，嬰兒睡到半夜時無緣無故大哭起來，有時是完全清醒而大哭特哭，或闔上眼睛卻哭不停，通宵達旦，大人們只好急急腳安撫孩子。原來小兒夜啼常見於3歲以下小童，在中醫的理論中，小童在這階段正值生長發育旺盛，身體常處於興奮狀態，即使入睡身體未能完全冷靜下來，會出現睡不安寧的情況。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水——蓮子蟬蛻燈芯草湯。蟬蛻是蟬的蛻殼，其藥性偏寒、甘，所謂「熱者寒之」，多用作清熱，是熱性感冒和頭痛時常用處方中藥之一。其他功效尚有疏散風熱、透疹止癢、明目退翳和止痙等。而燈芯草有清心降火、清熱的功效。

芳姐建議，家長應先研究孩子身體是否染病，排除被子是否太厚或太薄、衣服太緊或被蚊蟲滋擾等因素後，孩子仍持續啼哭，身體可能缺少鈣質，需要看醫生檢查清楚。

【功效】

清心除煩、安神定驚

【材料】

有芯蓮子 5錢

蟬蛻 3錢

燈芯草 6扎

【製法】

1. 將所有材料浸洗。

2. 用3至4碗水慢火煮45分鐘成碗半即可。

養生食譜獲張佩芳授權

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責任編輯：梁節儀