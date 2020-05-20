【飛虎之雷霆極戰劇透】第4集劇情預告　家成率眾圍捕恐怖份子浩然陷險境

▲ 《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第3集講到嘉楠在導彈上發現線索，浩然著手調查來源，處長下令A Team兵分兩路，遣返特工的同時，把潛逃中的恐怖份子一網打盡。

第4集（21/5）

家成率領飛虎隊圍捕恐怖份子，槍林彈雨，浩然身陷險境，始發現他深患「畏懼槍械」的隱疾；押送特工途中，文龍發現國棟與特工組織有非比尋常的關係，開始產生懷疑。

文龍懷疑國棟與英國特工組織隱藏密切關係，苦心追問，浩然左右為難，卻巧遇性格直白的妻子 - 殷婷，宿世夫妻鬧出不同笑話。

追查國棟的背景，文龍不惜深入警隊各個部門，然而，對其善良品格越見認識。

「無人導彈潛艇案」告終，在嘉楠與逸敏的協助下，家成發現軍火交易涉及國際網路的嚴重罪行，處長下令A Team繼續跟進，慎防網路罪犯入侵香港。

A Team正式被收編於飛虎隊內，訓練同步展開，家成把浩然交托予文龍，希望助其勊服畏槍心結，同時破除文龍對國棟的猜疑。

《飛虎之雷霆極戰》第3集劇情 上一頁