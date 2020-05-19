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【十八年後的終極告白】林師傑憑「吹水」一角彈起　疑受太太歐陽巧瑩拖累被雪藏

娛樂 18:03 2020/05/19

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林師傑被指受歐陽巧瑩連累遭公司雪藏。

TVB劇集《十八年後的終極告白》上星期大結局，劇中飾演吹水的林師傑戲份頗重，是他入行逾10年演出最有發揮的一次，獲觀眾讚表現亮眼。可是，林師傑在劇集播映期間卻一直缺席宣傳活動，有傳是受太太歐陽巧瑩的政見所累，因此遭TVB雪藏。

有指林師傑被TVB暫停工作，除沒有出席《十八年後的終極告白》宣傳，亦失去在星夢錄歌的機會，只餘下恆常節目《勁歌金曲》的主持工作，遭投閒置散。

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林師傑在劇中表現不俗。（《十八年後的終極告白》劇照）

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歐陽巧瑩言論大膽

2015年，林師傑與前港姐歐陽巧瑩拍拖，並於18年結婚，婚前婚後生活都非常恩愛。不過，歐陽巧瑩在今年3月正式與TVB結束7年的合約，回復自由身後的她大膽敢言，除不時評論政治外，更揚言要參選區議員，甚至推動香港大麻合法化。

故此，便指疑因歐陽巧瑩的公開言論，影響到仍在TVB工作的林師傑，令難得遇上大發揮的角色都遭受公司冷待。

林師傑與歐陽巧瑩於18年結婚。（Instagram圖片）

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憑「木偶哥」為觀眾熟悉

林師傑於2009年參加《超級巨聲》入行，曾與許廷鏗、劉威煌及陳鴻碩合組「Super 4」，主唱劇集歌曲。2012年，他在處境劇《愛‧回家》中演「木偶哥」，與李思思（湯洛雯飾）有浪漫感情線，並同時為劇集創作6首插曲及擔任主唱歌手，成功吸引不少觀眾留意。

不過，《愛•回家》後林師傑就未在劇集內有重要角色演出，直至《十八年後的終極告白》的「吹水」一角，可謂是他入行以來最重戲的角色。

林師傑一直主力發展音樂事業，簽約星夢娛樂，曾推出歌曲《愛是無盡》及《傳說》，非常受歡迎。

林師傑當年的「木偶哥」演得又唱得。（《愛‧回家》截圖）

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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