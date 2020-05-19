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【明星沽樓】梁朝偉地舖被強拍料蝕錢離場　劉嘉玲賣樓賺500萬買家為陳子聰

娛樂 18:16 2020/05/19

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梁朝偉劉嘉玲同樣熱愛投資地產物業。

梁朝偉和劉嘉玲演技好之餘，亦擅於投資。今日有消息指，影帝梁朝偉早年在土瓜灣一帶購入一個舖位，因遇到財團收購並申請強制拍賣，按照估值舖位市值為839萬元，比偉仔當年購入價1,500萬元低44%，料會蝕錢離場。

影帝梁朝偉向來善於投資，亦愛買入商舖，早年偉仔看中沙中綫概念，曾購入位於土瓜灣新柳街2A號購入的地舖，但今日有報導指其地舖近日遭強拍，按測量報告的估值，市值僅839萬元，偉仔料蝕逾660萬元。

梁朝偉和劉嘉玲都鍾情投資物業。（東星圖片）

【豪宅曝光】劉嘉玲宴請老友寓所做冬　嘉玲姐半山複式豪宅曝光【多圖】

不過，太太劉嘉玲則被指成功疫市沽貨，據代理透露，劉嘉玲持有西半山蔚然高層C室，單位實用1,301平方呎，3房間隔，上月底以4,400萬元易手，實呎33,820元。

位於西半山的蔚然。（經濟日報圖片）

【藝人置業】張寶兒傲瀧單位原價轉售母親　省逾百萬印花稅兼「甩名」回復「首置」

根據土地註冊處顯示，原業主於2010年以3,909.4萬購入，並透過公司名義持有，當年簽署買賣合約的為影星劉嘉玲（LAU KA LING CARINA)，今次沽貨帳面獲利490.6萬。

至於有傳新買家登記人名字為「賭王」何鴻燊女婿、即何超儀丈夫陳子聰。有指陳子聰是首置入市，故只需付樓價4.25%印花稅，節省10.75%或473萬元！

嘉玲姐另一位於半山豪宅用來招呼親友。（取自IG）

身為圈中富婆的嘉玲，於香港、上海、蘇州、北京等地均有置業，她另一複式大宅位處香港半山，她於1995年時購入。

她曾經接受媒體訪問時透露，由於當年張國榮與她為鄰，因而對大宅充滿感情，即使她搬離之後依然捨不得賣掉，現時用作招呼朋友聚會。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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