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Uniqlo及GU一連7日感謝節　服飾特價發售買滿$400有贈品

休閒 19:23 2020/05/19

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

Marshmallow柔軟尖頭矮踭鞋（原價每對$199、減至兩對$299 / GU）（官方圖片）

疫情底下相信大家這幾個月的購物興致都大減，最近疫情總算稍為緩和，而商戶為刺激大家消費都紛紛推出減價優惠，Uniqlo及GU由5月22日起至本月28日，將舉行感謝節，除了大量服飾以折扣價發售外，大家於Uniqlo或GU消費達指定金額，更可獲贈贈品，非常著數。

DRY寬版窄9分褲（原價$179、減至$149 / GU）（官方圖片）

 

Uniqlo及GU將攜手舉行感謝節，由5月22日起至28日一連7天，以特價推出多款服飾。特別推介給大家是Uniqlo的AIRism抗UV系列，產品具防紫外線效能，穿上後可有效防曬，提升戶外活動時的保護及照顧出入冷氣地方需要，每件由原價$199減至$149。DRY-EX系列採用透氣網紋設計，吸汗速乾的特性幫助消暑散熱， 居家或運動同樣適合。

麻質混紡輕鬆長褲（原價$199、減至$149 / UNIQLO）（官方圖片）

AIRism抗UV網紋連帽外套（原價 $199、減至$149 / UNIQLO）（官方圖片）

GU向來熱賣的Marshmallow Pumps柔軟尖頭矮踭鞋，仿如棉花糖般柔軟，內附3種軟墊，原價每對$199，現兩對售價減至$299，款式斯文大方又易襯衫，OL不妨買定看門口。

Disney Heroines Collection UT短袖tee（原價$79、減至$59 / UNIQLO）（官方圖片）

此外，GU連男生也照顧到，日本男生最愛的9分闊褲，採用具彈性、吸水速乾性強的DRY物料製造，型格之餘不減輕盈俐落感，原價$179減至$149。

單次購買Uniqlo產品淨額滿$400，可獲贈不銹鋼迷你瓶乙個。（官方圖片）

客人單次購買Uniqlo產品淨額滿$400，即可獲贈感謝節限定不銹鋼迷你瓶乙個（容量 120ml）；購買GU產品滿$400，即可獲贈別注衣物收納袋1套（一套三件），購物滿$800可獲贈2套。全部贈品數量有限，先到先得，送完即止，於Uniqlo官方網頁購物亦可獲得此項優惠。 

單次購買GU產品滿$400，可獲贈別注衣物收納袋1套（一套三件），購物滿$800可獲贈2套。（官方圖片）

撰文︰陳日言

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