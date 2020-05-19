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中大研究：帶有基因突變的頭頸癌患者　接受免疫治療效果更佳　存活期長近倍

社會 18:19 2020/05/19

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呂偉欣的研究團隊發現約2成的頭頸癌患者帶有某種基因突變，存活期比一般患者長近一倍。(中大醫學院提供)

頭頸癌是十大常見癌症之一，泛指口腔癌、咽癌及喉癌，主要風險因素包括吸煙、飲酒及感染人類乳頭瘤病毒（HPV）。中文大學醫學院最新研究發現，若患者的腫瘤具有「MAPK信號通路」的基因突變，他們的臨床治療效果會較一般患者為佳，存活期較其他患者長一倍，亦較適合免疫治療。中大認為此基因突變可作為一種新型基因生物標記，為患者訂造更佳的治療方案；研究結果已於期刊《Life Science Alliance》發表。

港大醫學院研究揭示促使卵巢癌生長分子機制　有助擊敗癌症病變

全球頭頸癌發病率不斷上升，每年有超過70萬宗頭頸癌新症，由於頭頸癌極具侵略性，所以一般會以較高強度的化療及電療作為治療方案，不過往往對患者生活質素帶來負面影響。

中大醫學院最新研究發現，約2成的頭頸癌患者出現「MAPK信號通路」的基因突變，這種基因突變令腫瘤有較多的滅癌免疫細胞，導致腫瘤細胞在接受治療後死亡，抑制腫瘤生長，存活期中位數是95個月，較一般患者的48個月多近一倍。而口腔癌患者在接受免疫治療後，存活期甚至比一般患者長3.3至4倍，顯示免疫治療對帶有此種基因突變的頭頸癌患者有更佳效果。

浸大科學家發明控制分子手性新方法　助消除藥物副作用

中大生物醫學學院副教授呂偉欣表示，該發現可因應患者是否帶有此種基因突變而制訂更有效的治療方案，可改用較低強度的治療，減低高強度化療或電療為患者帶來的負面影響，研究團隊正研究為頭頸癌患者制訂更精準的免疫療法方案。

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責任編輯：洪芷晴

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