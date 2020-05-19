駐校社工建議家長按「復課4A方程式」　助幼童克服上學陌生感

▲ 政府早前宣布幼稚園高班（K3）連同初小學生將於6月15日復課。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下全港學校停課逾3個月，生活節奏與上學時大相徑庭，為迎接下周三（27日）起分階段復課，有駐校社工建議家長按「復課4A方程式」，包括調整作息、重溫學校生活片段及模擬上課情況等，克服停課已久而對上學產生陌生或害怕的感覺，為復課做好心理準備。

政府早前宣布下周三起分階段復課，其中幼稚園高班連同初小學生將於6月15日復課，即停課長達4個多月，聖公會聖基道兒童院幼稚園駐校社工曾藹玲撰文提出以下的「復課4A方程式」。

首先是「Adjustment（調節與適應）」，她建議為子女調節生理時鐘，例如嘗試逐星期提早30分鐘起床，直至回復至正常；安排一些「小任務」，例如吩咐子女負責叫弟妹起床，提升子女準時起床的動力；訂立時間表，每天編排學習、運動、遊戲及家務等時間，助重拾生活規律。

她指出，因停課已久，學童或淡忘了學校的人和事物，對上學會有陌生或害怕的感覺，家長除了向子女預告復課安排外，也可多談談學校的事情、重溫學校生活相片和影片、相約同學見面，甚至模擬上學的情況，助他們尋回記憶，重建對學校的熟悉感，並在復課前一周，讓子女預備好校服和書包、帶子女走平日上學的路線，在心理上逐步調適。

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第二是「Acceptance（接納與認同）」，她指每個孩子面對復課都有不同情緒，例如因為可與同學見面而興奮，或因要重新面對功課壓力而焦慮，但她形容這些情緒都是正常的，建議家長嘗試接納孩子的性格和情緒，並調節對孩子的期望，避免用負面情緒回應孩子的困擾，「例如焦慮型的孩子因復課引發情緒起伏，在哭或發脾氣時，家長如能明白和接納孩子需時適應，願意陪伴和聆聽他們的心聲，有助孩子舒緩情緒和適應復課的安排。」

此外，她指家長的「Appreciation（欣賞與鼓勵）」，對子女適應復課的過程是十分重要，因學童在復課過程中，或會表現擔憂或退縮，家長需聆聽孩子的心聲，協助找出問題的根源才能對症下藥。

最後是「Accompany（家校合作）」，假如發現學童有無法適應復課的問題，例如哭、情緒低落或脾氣暴躁等，建議家長密切與學校的老師和社工溝通，研究問題背後的原因，並配合不同方法，「例如逐步增加孩子的上課時間或調適功課量等，讓孩子求助有門，重建愉快的校園生活。」

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責任編輯：馮琪雅