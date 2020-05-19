女警向報案人「搲折頭」買員工價耳環及波鞋　遭廉署起訴

▲ 廉政公署今日落案起訴一名女警。（資料圖片）

廉政公署今日（19日）落案起訴一名女警，控告她涉嫌向警方調查的懷疑詐騙案件的相關人士，索取折扣以購買品牌服飾，並接受以折扣價購買一對耳環。

被告李倩華，29歲，女警，被控5項罪名，即4項公職人員索取利益及1項公職人員接受利益，均違反《防止賄賂條例》。

同案被告梁慧嘉，45歲，時裝公司前部門經理；及庄澳琳，31歲，珠寶公司前文員，各被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。各被告將於星期四（21日）在西九龍法院答辯。

案發時李倩華為偵緝女警，駐守油尖區刑事一個調查隊，負責調查分派給該隊的案件。梁慧嘉為一間時裝公司的部門經理，她可以員工折扣購買公司指定產品。庄澳琳則是一間珠寶公司的文員，她能物色低於市價的珠寶產品。

梁慧嘉、庄澳琳及另外1名報案人，曾向警方舉報一名女商人涉嫌就奢侈品貿易詐騙。李倩華於2017年7月，獲指派為該警方案件的調查人員。

李倩華被控的2項罪名指，她涉嫌於2017年9月20日及2018年1月15日，無合法權限或合理辯解，向上述女商人索取以折扣價取得另外兩個時裝品牌的手袋，作為李倩華調查上述警方案件時，傾向於或保持傾向於優待該女商人的誘因或報酬。

李倩華被控的另一項罪名指，她涉嫌於2018年1月8日，無合法權限或合理辯解，向警方案件的上述報案人索取折扣取得一個童裝品牌的貨品，作為調查該警方案件的誘因或報酬。該名女商人及報案人拒絕提供李倩華索取的利益。

李倩華被控的第4項罪名指，她涉嫌於2017年11月22日，無合法權限或合理辯解，向梁慧嘉索取以員工折扣價取得一對其公司的運動鞋，作為調查該警方案件的誘因或報酬。

梁慧嘉被控的罪名指，她涉嫌於2017年12月13日，無合法權限或合理辯解，以相同目的向李倩華提供以員工折扣價取得該對其公司的運動鞋。涉案的運動鞋據報在員工半價折扣後，價值2,450元。

庄澳琳被控的罪名指，她涉嫌於2018年2月11日，無合法權限或合理辯解，向李倩華提供以低於市價的價格取得一對耳環，作為李倩華調查該警方案件的誘因或報酬。李倩華餘下的一項控罪指，她涉嫌於同日無合法權限或合理辯解，以相同目的從庄澳琳接受該對耳環。涉案的耳環據報低於市價兩至三成，價值4,500元。

警務處及該時裝公司在廉署調查案件期間提供全面協助。各被告已獲廉署准予保釋，以待星期四應訊。

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責任編輯：吳卓峰